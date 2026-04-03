El hallazgo que cambia todo lo que sabíamos sobre Galileo: sus notas secretas

Las notas secretas de Galileo que cambian lo que todos sabíamos, este hallazgo lo cambia todo en estos días. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que podremos empezar a ver llegar algunos cambios que, sin duda alguna tendremos por delante. Llega un importante cambio de tendencia en estos días en los que pensábamos que lo sabíamos todo, pero más allá de lo que ha descubierto esto experto, conocemos unas notas secretas que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días.

Son tiempos de visualizar una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada con uno de los genios que nos ha dado la historia. Por lo que, este descubrimiento puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que los detalles pueden ser esenciales. Este tipo de detalles que llegan a toda velocidad puede convertirse en la antesala de algo más. Con ciertos ingredientes que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Las notas secretas de este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría.

Las notas secretas de este genio

La ciencia no sería la misma sin la existencia de un Galileo que parece que sabe muy bien lo que podríamos empezar a tener en mente, con este tipo de detalles que hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada elemento cuenta.

Este experto puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente determinados detalles que hasta el momento no sabíamos.

Este genio se ha acabado convirtiendo en la antesala de algo más. Con ciertas novedades que, sin duda alguna, puede convertirse en algo realmente destacable en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

Galileo sin duda alguna, puede darnos alguna que otra sorpresa con ciertos detalles que hasta el momento no sabíamos. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos, estas notas desvelan un secreto oculto de uno de los genios que dejó huella al conocer una explicación clave.

Lo que sabíamos sobre Galileo lo cambia todo

Los expertos de la revista Science nos explica que: «En un día nublado de enero, el historiador Iván Malara se sentó en la Biblioteca Central Nacional de Florencia de Italia a través de siete impresiones del siglo XVI del texto astronómico más influyente del mundo antiguo. Las páginas pertenecían a El Almagesto, en el que el polímato del siglo II Claudio Ptolomeo describió su visión de un cosmos centrado en la Tierra. Mientras Malara hojea las páginas, vio algo fuera de lugar. Alguien había transcrito el Salmo 145 en una página en blanco, con una letra que recuerda a un astrónomo toscano muy, muy famoso. Ese libro, se dio cuenta de que Malara, había sido ampliamente anotado por nada menos que Galileo Galilei. El descubrimiento de Malara, descrito en un artículo que ahora se está revisando en el Journal for the History of Astronomy, promete nuevas ideas sobre una de las transiciones ideológicas más famosas de la historia de la ciencia: el momento en que la Tierra fue empujada desde el centro de nuestro universo».

Siguiendo con la misma explicación: «Las notas de Galileo, tal vez escritas alrededor de 1590, o aproximadamente 2 décadas antes de sus innovadoras observaciones telescópicas de la Luna y Júpiter, revelan a alguien que veneraba y diseccionó críticamente el trabajo de Ptolomeo. Y implican, argumenta Malara, que Galileo finalmente rompió con el cosmos de Ptolomeo porque su dominio del razonamiento del paradigma tradicional lo convenció de que un sistema heliocéntrico cumpliría mejor con la propia lógica matemática de Ptolomeo. Esa interpretación contrasta con la representación típica de muchos historiadores de Galileo como motivado por la filosofía o incluso por la filosofía política, pero no por las matemáticas cuidadosas. «Se le ha presentado como una especie de tipo general, no interesado en los detalles técnicos esenciales de la astronomía», dice James Evans, historiador de la astronomía de la Universidad de Puget Sound. Esto no le sentó bien a Malara, una becaria postdoctoral de la Universidad de Milán. Escéptico de que Galileo podría haber llegado a sus posturas audaces sobre el heliocentrismo sin una base sólida en la astronomía matemática tradicional, pasó años recopilando ejemplos de Galileo citando detalles técnicos de Ptolomeo para castigar a los rivales académicos y hacer sus propios argumentos. Con la esperanza de encontrar evidencia más directa del vínculo entre las concepciones de Galileo y Ptolomeo sobre el cosmos, Malara decidió examinar las primeras impresiones en latín de The Almagest en bibliotecas europeas, comenzando con copias en Viena. Luego, en Florencia, se encontró con la copia anotada».