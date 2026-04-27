EEUU tiene un problema con la electricidad y va a vaciar 50.000 inodoros para generar energía

Los cañones del este de Utah rugirán esta primavera con un volumen de agua equivalente a 50.000 inodoros descargando al mismo tiempo, una maniobra desesperada para mantener en funcionamiento la producción de electricidad que abastece a miles de familias en Estados Unidos. Tras el invierno más seco registrado, las autoridades buscan liberar hasta un tercio del agua del embalse de Flaming Gorge al lago Powell para generar electricidad barata y libre de carbono para más de 350.000 viviendas.

Esta operación afectará a la economía local, ya que bajará hasta 10 pies el nivel de agua del embalse, lo que complicará el acceso de embarcaciones a este y a los pueblos de la zona, acostumbrados sus habitantes a moverse en embarcaciones por toda la zona. Aunque estos habitantes están acostumbrados, ya que en el 2022 el nivel del agua del embalse bajó hasta 22 pies el nivel del agua.

El esfuerzo por mantener a flote la producción eléctrica también tendrá consecuencias río abajo. Mientras se retiene más agua en Powell, el lago Mead, cerca de Las Vegas, se encamina a niveles tan bajos como los que dejaron al descubierto barcos hundidos y restos humanos hace cuatro años. Diferentes organizaciones ambientales piden tomar medidas como mezclar agua más profunda y fría para evitar daños ecológicos de gran importancia.

Todo ocurre en un contexto de megasequía de 25 años, agravada por el cambio climático, que ha reducido Powell al 23% de su capacidad. Aunque las liberaciones de Flaming Gorge ayudarán temporalmente a mantener operativas las turbinas necesarias para generar electricidad, es necesario un cambio climatológico. Los expertos advierten que un par de años húmedos no bastarán para revertir la tendencia, mientras comunidades y empresas eléctricas ya afrontan subidas de tarifas por la necesidad de comprar energía más cara en el mercado. Aun así, muchos vecinos mantienen la esperanza de que las lluvias regresen y devuelvan estabilidad a un sistema hídrico cada vez más tensionado y debilitado.