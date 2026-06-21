Detectan una red invisible bajo la Tierra con una masa 10 veces mayor que la Vía Láctea y 110.000 billones de kilómetros

Una masa 10 veces mayor que la Vía Láctea y 110.000 billones de kilómetros, detectan una red invisible bajo la Tierra. Llega un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno, en estos días en los que quizás tocará estar muy pendientes de unos detalles que pueden ser esenciales. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser esencial en unos días en los que realmente cada gesto cuenta.

Un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. Esta red que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a visualizar de una manera que hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que cada detalle acabará siendo el que nos marcará muy de cerca. Este tipo de detalles que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con una mirada puesta a un giro radical que podría acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente podremos empezar a visualizar un giro importante en un descubrimiento que nos llevará más allá de las estrellas.

Una red invisible bajo la Tierra

La realidad de la astrofísica puede acabar siendo el que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta, es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en un futuro no muy lejano.

Tocará saber en todo momento qué es lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Este nuevo descubrimiento sobre nuestro planeta realmente pone los pelos de punta y nos hace vernos en un contexto muy diferente. Esta vía láctea en la que vivimos puede acabar siendo la antesala de algo más, con algunas novedades que hasta el momento no sabíamos.

Es hora de saber qué nos depara debajo de una red invisible que hasta ahora no teníamos la tecnología adecuada para poder descubrir. La esencia de este cambio de tendencia puede ser esencial que tengamos en consideración y que acabe siendo esencial.

Una masa 10 veces mayor que la vía láctea y 110 billones de kilómetros

La ciencia nos demuestra que nada es estable, algunos de los detalles que tenemos por delante en unas jornadas en las que tocará saber qué es lo puede pasar en breve. Con la mirada puesta en las estrellas este tipo de descubrimientos son los que nos ayudarán a conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando.

Tal y como se presenta este reciente estudio desde la revista Science en la que analiza una parte interior de nuestro planeta, un universo que casi nadie conocía: «La mayoría de las especies de plantas forman asociaciones subterráneas con hongos micorrícicos (AM) arbusculares, que proporcionan nutrientes a las raíces de las plantas a cambio de carbono. Los hongos AM forman redes de hifas que actúan como tubos que extienden carbono y conectan plantas, pero la escala global de estas redes es desconocida debido a la dificultad de observarlas bajo tierra. Stewart et al. recopilaron datos de campo y experimentales sobre la densidad de la hifa y utilizaron el aprendizaje automático para predecir cómo varía la densidad de AM en todo el mundo».

Siguiendo con la misma explicación: «Luego predijeron la biomasa de la hifal utilizando un análisis de imágenes de alta resolución de la longitud de la red de hifas de dos especies fúngicas distribuidas globalmente cultivadas en medios transparentes en el laboratorio. Los autores predijeron una extensión grande y espacialmente variable de hongos AM en todo el mundo. Los hongos micorrícicos arbusculares forman simbiosis con ~70% de las especies de plantas, construyendo redes de hifas que intercambian nutrientes por carbono derivado del huésped. Estas redes tubulares mueven ~1 mil millones de toneladas métricas de carbono por año a los suelos de la Tierra. Sin embargo, no tenemos una comprensión cuantitativa de la infraestructura de hifas necesaria para llevar a cabo esta transferencia de recursos. Reunimos datos de 322 estudios que representan más de 16.000 núcleos de suelo en nueve biomas y desarrollamos modelos de aprendizaje automático para predecir las densidades de hifas a nivel mundial. Con imágenes robóticas de más de 300.000 hifas, calibramos un modelo de biomasa a partir de nuestras predicciones espaciales. Estimamos que la capa superior del suelo global contiene 1,10 × 1017 ± 0,13 × 1017 kilómetros de sd de hifas vivas, que pesan ~300 ± 60 megatoneladas de SD, ~4 a 6 veces la biomasa de los humanos».