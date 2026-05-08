El descubrimiento de la NASA que obliga a replantearse todo lo que sabíamos del sistema solar hasta ahora

Nos obliga a replantearnos todo lo que sabíamos del sistema solar hasta ahora, este descubrimiento de la NASA lo cambia todo por completo y no tiene marcha atrás. Estos expertos no dudan en darnos algunas novedades esenciales que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. En especial, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y podemos estar enfrentándonos a una situación realmente única. La ciencia va descubriendo poco a poco una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es momento de conocer lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. La ciencia parece que nos guarda alguna que otra sorpresa que acabará siendo la que marcará unas jornadas cargadas de actividad. Sin duda alguna, tocará conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente pueden ser claves. Lo que sabíamos hasta ahora del sistema solar puede cambiar con este descubrimiento de la NASA que puede acabar siendo el que marque una diferencia considerable.

Lo que sabíamos del sistema solar cambiará

El sistema solar se ha convertido en la antesala de algo más, con algunos detalles que pueden ir llegando a toda velocidad y que, sin duda alguna, pueden hacer que veamos esta organización de forma diferente. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial.

Es momento de conocer lo que puede pasar por un descubrimiento que realmente puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días. Estos planetas que nos estarán esperando o vemos desde la Tierra, quizás no sean como esperaríamos, sino todo lo contrario.

Estos días en los que el primer viaje tripulado cerca de la luna es noticia, nos enfrentamos a un nuevo cambio de tendencia que nos situará en un punto diferente. Estos planetas que tenemos en mente que forman un sistema solar que hasta el momento no sabíamos que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado.

Es hora de conseguir un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver llegar con esta novedad de la NASA que nos trae más de una sorpresa del todo inesperada en estas jornadas que estamos a punto de vivir. El futuro puede estar marcado por este sistema solar totalmente nuevo.

La NASA ha hecho este descubrimiento

Los expertos de IFLScience nos explican que: «Los diagramas y animaciones de órbitas planetarias te mienten un poco, aunque es más preciso decir que están simplificando las cosas. Omiten el concepto de baricentros para que los profesores no tengan que explicar dinámicas gravitacionales complejas a los niños que todavía envuelven sus cabezas en torno al hecho de que la Tierra no es el único planeta».

Siguiendo con la misma explicación: «Pero esa es la versión simplificada. Si bien el Sol es, con mucho, el objeto más grande del Sistema Solar, aproximadamente 1.048 veces la masa de Júpiter, la gravedad no funciona de una manera. Así como la Tierra tira de ti, tú también estás tirando de la Tierra (aunque mucho, mucho menos). «La tercera ley de Kepler describe la relación entre las masas de dos objetos que giran mutuamente entre sí y la determinación de los parámetros orbitales», explica la NASA. «Considere una estrella pequeña en órbita sobre una más masiva. Ambas estrellas en realidad giran alrededor de un centro de masa común, que se llama baricentro. Esto es cierto sin importar el tamaño o la masa de cada uno de los objetos involucrados. Medir el movimiento de una estrella sobre su baricentro con un planeta masivo es un método que se ha utilizado para descubrir sistemas planetarios asociados con estrellas distantes».

Estaremos ante una serie de cambios que pueden ser esenciales para entender el futuro de la Tierra: «Como resultado, la Tierra no está actualmente orbitando un punto dentro del Sol, ya que el baricentro está fuera de él. Estamos orbitando ese punto en el espacio, en lugar del Sol. Aunque generalmente se habla de que los planetas orbitan el centro del Sol, eso no es del todo cierto, en gran parte debido a la influencia del gigante gaseoso Júpiter. «Jupiter es mucho más grande que la Tierra. Tiene 318 veces más masa. Como resultado, el baricentro de Júpiter y el sol no están en el centro del sol. ¡En realidad está justo fuera de la superficie del sol!» La NASA explica. «Todo nuestro sistema solar también tiene un baricentro. El sol, la Tierra y todos los planetas del sistema solar orbitan alrededor de este baricentro. Es el centro de masa de todos los objetos del sistema solar combinado». Este baricentro rara vez está en el centro del Sol, y a menudo está fuera de la superficie del Sol. Lo mismo ocurre con los objetos más pequeños, como los planetas y sus lunas. La Tierra y la Luna orbitan un punto alrededor de 5.000 kilómetros (3.100 millas) del centro de la Tierra, aunque esto cambia a medida que la Luna se aleja cada vez más de la Tierra».