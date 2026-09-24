Conjunción Luna-Pleyades octubre 2026: cómo ver uno de los encuentros más bonitos del mes

Hay noches en las que el firmamento parece ensayar coreografías pensadas única y exclusivamente para quienes disfrutamos perdiendo la noción del tiempo mirando hacia arriba. El décimo mes del año nos reserva citas astronómicas de esas que reconcilian con la quietud de la madrugada. Entre todas las postales que regalará el otoño, pocas resultan tan estéticas y accesibles como el paso de nuestro satélite rozando uno de los racimos de estrellas más célebres de la bóveda celeste. No hace falta ser un experto con carné ni disponer de instrumentos de aficionado avanzados para disfrutar de este tipo de eventos, basta con tener curiosidad, un horizonte despejado y ganas de apartar la vista de las pantallas durante un buen rato.

Qué son las Pléyades

Localizar este grupo en el cielo tiene su dosis de dificultad, pero entender qué tenemos exactamente sobre nuestras cabezas cambia por completo la experiencia de observación. Las Pléyades, bautizadas formalmente en los catálogos astronómicos modernos como el cúmulo abierto M45, no son más que una familia muy compacta de estrellas jóvenes. Nacieron todas juntas, casi de golpe, a partir de una misma y gigantesca nube de gas y polvo interestelar hace apenas unos cien millones de años, lo que en términos cósmicos equivale a decir que acaban de llegar al vecindario galáctico.

Conocidas popularmente desde la noche de los tiempos y en prácticamente todas las culturas ancestrales como las «Siete Hermanas», estas estrellas destacan por su inconfundible disposición en miniatura, recordando vagamente la forma geométrica de un carro o una pequeña osa.

Ese característico brillo azulado, frío y penetrante que tanto nos atrapa proviene de la intensa radiación de sus componentes principales, soles masivos y extremadamente calientes que todavía iluminan de manera tenue la materia polvorienta que flota a la deriva a su alrededor, creando una especie de neblina estelar que delata su juventud.

Cuándo se producirá la conjunción Luna-Pléyades

Apunta la fecha en la agenda si te gusta regalarle a los ojos un poco de belleza gratuita. El acercamiento más llamativo de la temporada tendrá lugar durante las últimas horas del 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre de 2026. Conforme la fase lunar va avanzando tras el plenilunio de las semanas previas, la silueta brillante del satélite se desliza de forma aparente hacia la constelación de Tauro, regalando un contraste lumínico muy potente.

No hace falta calcular segundos exactos ni madrugar a horas imposibles. El espectáculo se deja disfrutar con total comodidad en cuanto la noche se asienta por completo y los astros ganan altura suficiente sobre las brumas del horizonte terrestre. El movimiento orbital de la Tierra garantiza que el baile dure horas, permitiéndonos comprobar con calma cómo la distancia visual entre ambos protagonistas se reduce de manera sutil a medida que avanza el reloj.

Cómo localizar el cúmulo estelar en el cielo

Orientarse con soltura en la inmensidad de la noche exige identificar primero algunas referencias estables que nos sirvan de brújula particular. Para ubicar este rincón concreto del firmamento durante las noches clave del evento, toca levantar la barbilla y dirigir los ojos hacia el sector este y noreste a medida que avanza la primera mitad de la velada.

El cielo otoñal pone las cosas bastante fáciles si conseguimos localizar primero la figura inconfundible de la constelación de Tauro y, sobre todo, si somos capaces de dar con Aldebarán, esa estrella gigante de tonalidad rojiza e intensa que late con fuerza en sus inmediaciones.

Situando la mirada un poco más arriba y hacia el norte de esa alineación taurina, el racimo compacto de las Pléyades se revelará de inmediato, escoltado muy de cerca por la presencia dominante y luminosa de la Luna.

Si la contaminación lumínica de la zona nos juega una mala pasada, usar unos prismáticos comunes de 10×50 bastará para atrapar el grupo completo de golpe, funcionando como una lupa mágica que rescata puntos diminutos que a simple vista pasarían desapercibidos debido al deslumbramiento lunar.

Dónde observar mejor el fenómeno

Aunque las Pléyades son lo suficientemente brillantes como para asomar incluso desde la terraza de un piso céntrico si la noche acompaña, salir al campo, a un camino rural despejado o a un mirador en la montaña transforma por completo la vivencia visual.

El disco de la Luna actúa como un faro de luz natural muy potente, lo que en principio podría parecer un incordio para contemplar estrellas tenues. Sin embargo, el ojo humano tolera de sobra el contraste si le damos un margen de adaptación a la oscuridad de al menos quince minutos sin encender linternas ni mirar el móvil.

Al enfocar hacia la zona de encuentro desde un lugar oscuro, el racimo azulado parpadea discretamente justo al lado del borde iluminado del satélite, generando una profundidad visual magnética que nunca deja indiferente a nadie.

Es muy significativo que las observemos en el cielo junto con la luna, igual que lo hicieron esas personas hace miles de años.