Científicos proponen instalar una cortina submarina de 80 kilómetros de ancho para frenar el deshielo del glaciar Thwaites

El glaciar Thwaites, situado en la Antártida Occidental, se está derritiendo a un ritmo más acelerado de lo previsto. Un grupo de ingenieros y científicos del clima ha planteado una solución para frenar su deterioro. Bloquear físicamente el avance del agua cálida del océano, principal causa de la pérdida de hielo. La iniciativa busca proteger lo que se conoce como el glaciar del Juicio Final.

Thwaites es responsable de cerca del 4 % del aumento anual del nivel del mar a nivel mundial. Su tamaño y volumen de hielo son suficientes para elevar el nivel del mar en unos 65 centímetros sin que colapse totalmente. Y cada centímetro adicional supondría un mayor riesgo de inundaciones costeras para millones de personas.

La propuesta consiste en instalar una cortina submarina flexible anclada al lecho marino, diseñada para impedir que las corrientes oceánicas cálidas alcancen la base del glaciar. Esta estructura no detendría el cambio climático, pero sí permitiría ralentizar la pérdida de hielo y, por consiguiente, disminuir la aceleración del deshielo del glaciar.

La barrera tendría una altura aproximada de 152 metros y abarcaría unos 80 kilómetros frente al glaciar, actuando como un obstáculo físico frente al agua caliente. Además, su desarrollo incluiría una fase inicial de tres años de investigación, centrada en materiales, diseño y pruebas de prototipos.

Los científicos están obteniendo nuevos datos desde el interior del glaciar. Mediante perforaciones con agua caliente, se están introduciendo instrumentos a casi 1.000 metros de profundidad para medir cómo interactúa el océano con la base de hielo. Estas mediciones permitirán entender mejor los procesos que explican la acelerada pérdida de hielo en uno de los glaciares más inestables del planeta.

Así están desapareciendo los glaciares:

No está tan lejos ese día en el que hablaremos de los glaciares como de un recuerdo del pasado. Así lo asegura un estudio científico que señala que estas enormes masas de hielo alcanzarán su tasa máxima de extinción en los Alpes en apenas ocho años. Para finales de siglo, sólo quedará el 20% de los glaciares que existen hoy en todo el mundo.

Las consecuencias serán trágicas en caso de cumplirse dicha predicción. Desde Naciones Unidas recuerdan que más de 2.000 millones de personas dependen del deshielo de los glaciares y la nieve para obtener agua dulce. Se trata, por tanto, de un recurso imprescindible para su seguridad alimentaria, sus medios de vida y sus necesidades culturales y domésticas.

Según el citado estudio, publicado en Nature Climate Change, para el que fueron analizados más de 200.000 glaciares, más de un centenar de los mismos se derretirán permanentemente para 2033 en la región alpina. En el caso de los que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, se prevé que alcancen su pico de pérdida menos de una década después, momento en el que desaparecerán más de 800 por año.