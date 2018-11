Encontrar cuáles son las mejores películas de ciencia es una tarea complicada. Por lo general, el cine nunca ha destacado por respetar teorías científicas, tampoco históricas, por ejemplo. De hecho, sus guiones se suelen basar en aquella máxima periodística que dice que ‘no permitas de la realidad te estropee una buena historia’.

Aun así, si amas la ciencia, especialmente la astronomía y lo relacionado con ella, estás de enhorabuena, pues sí que hay algunos filmes que el séptimo arte ha tratado con respecto y con cariño.

Sin duda, la más respetuosa es Interstellar, pese a que se toma ciencias licencias basadas en posibles teorías elaboradas por el especialista en agujeros de gusano y negros, Kip Thorne. Por eso, Chirstopher Nolan dirigió con gran acierto esta obra protagonizada por Matthew McConaughey en un filme excepcional.

Si te gusta el discurrir intelectual de la ciencia, no te puedes perder The Man from Earth. Este filme de 2007. Un filme de bajo presupuesto dirigido con gran acierto por Richard Schenkman que basa su contenido en las pruebas que demuestran la existencia del hombre de Cromagnon.

Volviendo al espacio, encontramos Gravity, filme que dirigió Alfonso Cuarón en 2013 con protagonismo de George Clooney y Sandra Bullock. Un film en el que, a expensas de que la actriz no se despeina nunca, muestra de manera interesante la vida de los seres humanos en el espacio.

Otras buenas películas de ciencia

No es básicamente ciencia, pero, sin duda, Philip K. Dick fue una de las mentes más visionarias de cuantos escritores de ciencia ficción han deslumbrado en el siglo XX. Por eso llama la atención el film Minority Report, obra de 2002 dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Tom Cruise donde encontramos un futuro en el que la policía detiene al malhechor antes de que actúe.

Conocemos ahora Contact, basada en el libro del gran astrónomo Carl Sagan. ¿Cómo imaginaba el gran científico un posible contacto humano con una inteligencia extraterrestre? Aquí lo vemos en la obra dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Jodie Foster.

Acabamos con 2001: una odisea del espacio. Stanley Kubrick dirigió en 1968 la adaptación de la gran obra de Arthur C. Clarke en la que se investiga cómo sería la inteligencia artificial del futuro y cómo actuaría en un posible contacto con una inteligencia extraterrestre avanzada.

Existen otras que dejamos en el tintero, como Solaris, La teoría del todo, Pi, Un tipo serio, Figuras ocultas, Una mente maravillosa, El hombre que conocía el infinito, La habitación de Fermat, Enigma, Moebius… La lista es enorme.