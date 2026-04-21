Las mejores floristerías de Barcelona para comprar rosas por Sant Jordi

El 23 de abril, Barcelona se transforma por completo. Las calles se llenan de vida, de puestos improvisados y de personas que pasean sin prisa entre libros y rosas. Es un día que mezcla cultura, tradición y emoción a partes iguales, donde regalar una flor se convierte en un gesto casi imprescindible. Floristerías, librerías y editoriales salen a la calle, y los autores firman ejemplares en un ambiente que resulta difícil de explicar si no se vive en primera persona. ¿Dónde comprar rosas por Sant Jordi?

Aunque en sus orígenes era una tradición vinculada al amor romántico, hoy Sant Jordi es mucho más amplio. Las rosas se regalan entre amigos, familiares o compañeros de trabajo, convirtiéndose en un símbolo de afecto en todas sus formas. A esto se suma la tradición literaria, que se consolidó en el siglo XX coincidiendo con el Día Internacional del Libro. Según organismos como la UNESCO, esta jornada es una de las celebraciones culturales más relevantes a nivel global. Además, informes del Ministerio de Cultura de España destacan el impacto económico y social que tiene esta fecha en ciudades como Barcelona.

Floristerías de Barcelona: dónde comprar rosas por Sant Jordi

Encontrar la rosa perfecta el 23 de abril no siempre es fácil. La demanda es altísima y, aunque abundan los puestos temporales, muchas personas prefieren acudir a floristerías de confianza, donde la calidad y el cuidado del detalle están asegurados. Estas son cinco opciones destacadas para acertar seguro.

Este año y según la presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, el sector de la flor prevé que se comercializarán unos 7.000.000 de rosas, igual que el año pasado, y que no se superará esta cifra, pese al aumento de participación en la fiesta

Zinnia Flors

Zinnia Flors es una de esas floristerías de toda la vida que han sabido mantenerse como referencia en la ciudad. Con más de seis décadas de trayectoria, su propuesta combina tradición y creatividad. Su equipo apuesta por un trato cercano y personalizado, algo que se agradece especialmente en una fecha tan señalada.

En su catálogo se pueden encontrar desde rosas clásicas hasta composiciones más elaboradas, siempre con flores de temporada. Además, destacan por su experiencia en decoración de eventos y diseño floral, lo que se refleja en la calidad de cada ramo. Para Sant Jordi, suelen preparar colecciones específicas que combinan elegancia y frescura.

Flores Navarro

Flores Navarro es otro de los nombres imprescindibles cuando se habla de flores en Cataluña. Con una amplia trayectoria en el sector, esta floristería ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Ofrecen una gran variedad de rosas para Sant Jordi, desde las más tradicionales hasta opciones más modernas y personalizadas. También cuentan con servicio online y entregas a domicilio, algo especialmente útil en una fecha donde el tiempo escasea. Su filosofía se centra en acompañar momentos especiales, y el 23 de abril es, sin duda, uno de los más importantes del año.

Au Nom de la Rose

Au Nom de la Rose destaca por su especialización en rosas. Esta firma apuesta por trabajar con productores seleccionados, garantizando así la calidad de cada flor. Los ramos trabajados, especialmente para Sant Jordi, podrán entregarse únicamente los días 20, 21, 22 y 23 de abril.

La tienda, situada en una de las zonas más frecuentadas del Eixample, llama la atención por su estética cuidada y su explosión de color. El equipo, además, ofrece atención en varios idiomas, lo que la convierte en una opción muy accesible tanto para locales como para visitantes. Aquí, cada rosa está pensada para durar y transmitir.

Flower Home Boutique

Flower Home Boutique es una opción ideal para quienes buscan un enfoque más contemporáneo. Sus diseños destacan por la originalidad y el uso de combinaciones poco habituales, lo que los convierte en una alternativa diferente para Sant Jordi.

Además de ramos, ofrecen servicios para eventos y entregas personalizadas. Su equipo trabaja con una clara orientación al cliente, cuidando cada detalle para que la experiencia sea completa. Es una buena elección si se quiere salir de lo clásico sin perder elegancia.

Rosgaly

Rosgaly es una floristería que apuesta por la naturalidad y la mezcla de estilos. Su propuesta incluye no solo rosas, sino también otras flores como peonías o eucalipto, que permiten crear composiciones más personales.

Con varias ubicaciones en la ciudad, se ha convertido en una opción muy práctica para quienes buscan variedad y flexibilidad. Su enfoque invita a experimentar con las flores, algo que encaja muy bien con el espíritu actual de Sant Jordi, donde cada regalo puede tener un significado propio.