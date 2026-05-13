Huelga de profesores en Cataluña: cortes de tráfico, zonas afectadas y calendario de mayo 2026

La educación pública catalana vive una de las mayores movilizaciones docentes de los últimos años. Los sindicatos educativos han convocado un amplio calendario de huelgas y protestas durante mayo y principios de junio para reclamar «mejoras salariales, más personal, reducción de ratios y más recursos para la escuela inclusiva».

Las protestas, impulsadas principalmente por los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical y Professors de Secundària, ya están provocando importantes afectaciones en carreteras y accesos a Barcelona, además de interrupciones en numerosos centros educativos.

¿Por qué hay huelga?

El conflicto estalló tras el desacuerdo de parte del profesorado con el pacto alcanzado entre la Generalitat y los sindicatos CCOO y UGT. Los convocantes consideran insuficientes las medidas anunciadas por el Govern y reclaman:

Subidas salariales de hasta 400 euros mensuales.

Contratación de más docentes y personal de apoyo.

Reducción de alumnos por aula.

Más recursos para atención psicológica y educación inclusiva.

Menos carga burocrática para el profesorado.

Los sindicatos aseguran que la situación en muchos centros es «insostenible» y amenazan con mantener la presión hasta final de curso si no hay nuevas negociaciones.

¿Qué carreteras se verán afectadas?

Las movilizaciones ya han generado importantes problemas de movilidad, especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

Durante las primeras jornadas de huelga se registraron cortes en:

AP-7

B-20 (Ronda de Dalt)

Ronda Litoral

C-31

C-32

C-17

B-23

B-30

C-55

Los accesos a Barcelona quedaron parcialmente colapsados en hora punta, con kilómetros de retenciones y tráfico lento en distintos puntos estratégicos.

Calendario de la huelga

El calendario de movilizaciones continuará durante toda la semana y afectará de forma distinta según el territorio. Estas son las jornadas previstas:

Miércoles 13 de mayo : Bajo Llobregat, Panadés.

: Bajo Llobregat, Panadés. Jueves 14 de mayo : Gerona, Cataluña Central.

: Gerona, Cataluña Central. Viernes 15 de mayo : Lérida, Alto Pirineo y Arán.

: Lérida, Alto Pirineo y Arán. Lunes 18 de mayo : Consorcio de Educación de Barcelona, Barcelonés.

: Consorcio de Educación de Barcelona, Barcelonés. Martes 19 de mayo : Maresme, Vallés Occidental, Vallés Oriental.

: Maresme, Vallés Occidental, Vallés Oriental. Miércoles 20 de mayo : Huelga específica del sector 0-3 años.

: Huelga específica del sector 0-3 años. Jueves 21 de mayo: Tarragona, las Tierras del Ebro.

Además, los sindicatos ya tienen convocadas nuevas jornadas generales para el 27 de mayo y principios de junio.