La Generalitat de Cataluña se lo pone difícil a los padres que quieren que sus hijos tengan clases de religión. El departamento de Educación borra la casilla de «Clase de religión» en los resguardos de las matrículas de los alumnos. De esta forma, los padres marcan “no la solicita”, “católica”, “evangélica”, “islámica” o “judía” en la preinscripción escolar, pero luego desaparece en el documento PDF que se facilita a las familias. El sindicato CSIF-PREC ha pedido la intervención del Defensor del Pueblo catalán (el Síndic de Greuges) y de la Alta Inspección Educativa de Cataluña para que el Departamento de Educación subsane inmediatamente esta anomalía.

Esta consejería reconoce la situación. «Le informamos que el resguardo de la solicitud de preincripción sólo detalla los datos que son técnicamente necesarios. Tomamos nota de su petición [de incluir todos los datos en el resguardo], la cual será valorada de cara a la próxima preinscripción», apunta el servicio de escolarización a un padre que se ha quejado.

Por su parte, este padre catalán señala a la Administración regional que «si no aparecen estos datos, no tengo forma humana de demostrar fehacientemente qué opciones he marcado en este momento. Tampoco puedo ver si, voluntariamente o por error, se modifica técnicamente a posteriori, lo que podría significar una vulneración de derechos fundamentales».

Desde esta organización que defiende a los padres, se pide que «con la máxima diligencia se haga llegar un resguardo con toda la información que se introduce en el formulario». Sin embargo, la Generalitat se niega. El padre afectado explica que ya están acostumbrados a este tipo de «triquiñuelas» que a la postre perjudican a los estudiantes y los profesores.

A principios de marzo se abrió el plazo para matricular a los jóvenes para el curso 2022-2023 para las etapas de segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y ESO. Tras la pandemia el procedimiento es exclusivamente de forma telemática.

Esta «disfunción del sistema», según indican, afecta a decenas de miles de familias catalanas, teniendo en cuenta que, según el Departamento de Educación, en el proceso de preinscripción del curso pasado se asignaron más de 120.000 plazas escolares en estas etapas. Consideran que al no quedar pruebas, la Consejería puede decir a los padres que no hay alumnos suficientes para abrir clases de religión en sus centros y así no contratar a profesores de religión.

«Después de haber consultado a varios expertos en Derecho Administrativo, y habiendo confirmado que estaríamos ante una decisión totalmente arbitraria e injusta, CSIF-PREC pide la intervención del Síndic de Greuges y de la Alta Inspección Educativa de Cataluña para que insten al Departamento de Educación a enviar, al correo electrónico de contacto que han facilitado las familias en el proceso de preinscripción, el resguardo de la solicitud en formato PDF con todas las opciones que han manifestado en el formulario, incluida su elección sobre enseñanza de religión», agregan.

Este es, según valoran, «un agravio más» de la administración contra las familias que tienen el derecho a poder elegir libremente clase de religión, desde Infantil hasta Bachillerato, tanto en centros públicos como en privados y concertados. También recuerdan que esta situación perjudica directamente al colectivo de maestros de religión de Cataluña.

OKDIARIO se ha puesto en contacto con el departamento de Educación pero, por el momento, no hacen puntualizaciones.