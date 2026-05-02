Cielo nuboso en toda la provincia, con débiles precipitaciones en el Prepirineo y posibilidades de lluvia en el extremo occidental, aunque se espera que disminuyan por la tarde. Las temperaturas mínimas sufrirán ligeros cambios y las máximas descenderán levemente. Viento flojo del este y sureste en el litoral, mientras que en el interior será variable, cambiando a sur en horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 2 de mayo

Barcelona: cielo nublado con chubascos matutinos

El cielo de Barcelona se despereza lento esta mañana, dejando entrever un día que, aunque empieza con un leve manto de nubes, prometerá la calidez del sol en su máximo esplendor al alcanzar los 22 grados. Sin embargo, la posibilidad de algunos chubascos matutinos sugiere que el paraguas podría ser un compañero útil, mientras que el viento ligero soplará desde el este a unos 10 km/h, aportando un toque fresco al ambiente.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente y se mantendrá con nosotros hasta bien entrada la noche, proporcionando cerca de 14 horas de luz que mantendrán activa la ciudad. La temperatura se estabiliza en torno a los 19 grados, con un ambiente algo pesado por la alta humedad, aunque sin riesgo de lluvias en la tarde-noche. Tendremos una jornada agradable para disfrutar de paseos, mientras los últimos rayos de sol se despiden en el horizonte a las 20:49.

L’ Hospitalet de Llobregat: cielo gris con vientos fuertes y lluvias

La jornada arranca en L’Hospitalet de Llobregat con un cielo gris plomo, presagiando un tiempo agitado y variable que marcará el ritmo cotidiano. La mañana ofrecerá un respiro breve con temperaturas frescas que oscilarán entre los 17 y 22 grados, pero no tardarán en llegar las nubes cargadas y un notable ascenso en la inestabilidad.

A medida que avance el día, se percibirán vientos fuertes, alcanzando ráfagas de hasta 70 km/h, lo que podría transformar cualquier paseo en una aventura. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 50%, especialmente de madrugada a mediodía, mientras que la tarde se perfila más tranquila. Con una humedad relativa que podría rozar el 90%, es aconsejable llevar paraguas y una chaqueta para enfrentar estos cambios inesperados.

Ambiente agradable con luz solar en Badalona

Este martes, Badalona amanece con un cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima de 16 grados, que se sentirá fresca al inicio del día. Con una probabilidad de lluvia del 25% durante la mañana, es posible que veamos alguna gota, pero no se espera que se prolongue hasta el mediodía. A medida que la jornada avance, las temperaturas irán ascendiendo, alcanzando un máximo de 22 grados por la tarde, ofreciendo un respiro agradable a quienes disfruten del aire libre bajo la luz del sol que brillará por unas 14 horas.

El viento de dirección este soplará a una velocidad moderada de 10 km/h, sin provocar ráfagas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente relajante. La humedad, aunque alta, con un 90% de máxima, aportará una sensación térmica que podría llegar a los 22 grados. La tarde se prevé más tranquila y despejada, garantizando así un final de jornada placentero, ideal para dar un paseo antes de que el sol se ponga a las 20:49.

Día templado con nubes y brisa en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nublado en general. Durante la mañana, existirán algunas probabilidades de lluvia que irán disminuyendo, mientras que la tarde se espera clara. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 22 grados, con una suave brisa del sureste.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas más agradables para salir a tomar un café en alguna terraza podría ser un buen plan.