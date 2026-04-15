Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Barcelona este 15 de abril de 2026. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o experimentarán un ligero ascenso en el interior, mientras que en el litoral podrían descender levemente. Las máximas, en cambio, subirán ligeramente. El viento será flojo, con predominancia de la componente sur en el litoral y oeste en el interior por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 15 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves. Con temperaturas que rondan los 11 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca, como un abrazo ligero. A medida que avanza el día, el viento soplará desde el sureste a una velocidad moderada, aunque sin llegar a ser molesto, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable. No se prevén lluvias, así que podemos dejar los paraguas en casa y aprovechar el esplendor del sol que saldrá a las 07:12 y se despedirá a las 20:31.

Ya por la tarde, el termómetro alcanzará los 20 grados, brindando un calor suave que invitará a pasear por las calles. La humedad, aunque algo elevada, no será un obstáculo para disfrutar del aire libre. La noche caerá con temperaturas que descenderán a los 13 grados, manteniendo un ambiente fresco y cómodo. Así que, si planeas salir, no olvides una chaqueta ligera para disfrutar de la velada en esta vibrante ciudad.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 9 grados y un viento del sureste que sopla a 10 km/h, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto y aunque la probabilidad de lluvia es baja, la humedad alcanzará niveles del 80%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta pesado.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que subirán hasta los 19 grados, pero el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h. Este aumento en la velocidad del viento, sumado a la sensación térmica que podría bajar a 7 grados, sugiere que es un día para no olvidar la bufanda y, si se sale, mejor llevar paraguas por si acaso.

Ambiente fresco y soleado ideal en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:11. Las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas alrededor de 8°C y una sensación térmica que podría descender hasta los 7°C. A medida que avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando una máxima de 19°C, aunque la humedad, que podría llegar al 95%, hará que se sienta un poco pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y el viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La jornada se presenta tranquila, sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un agradable paseo hasta la puesta del sol a las 20:31. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 22 grados. Aunque se prevé un leve viento del sur, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mañana y la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La tranquilidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con calma, aprovechando cada momento en el exterior.