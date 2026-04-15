Hoy, 14 de abril de 2026, el cielo se presenta poco nuboso o despejado en toda la provincia de Barcelona, con temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso. El viento será flojo y variable, predominando la componente sur en el litoral por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 14 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente agradable

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul que invita a disfrutar del día. Con temperaturas que rondan los 10 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque se espera que el termómetro ascienda hasta los 19 grados en su punto más alto. La brisa suave, con vientos de hasta 10 km/h, acariciará la piel, haciendo que el ambiente se sienta agradable, a pesar de la humedad que alcanzará su pico en un 85%, dejando una sensación algo cargada.

Ya por la tarde, el sol se mostrará generoso, iluminando la ciudad hasta la puesta del sol a las 20:30. No hay riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones. La temperatura se mantendrá en torno a los 16 grados y aunque la sensación térmica podría llegar a los 19, el ambiente será perfecto para disfrutar de las terrazas y el bullicio de la vida barcelonesa.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta con un aire inquieto, donde las nubes grises se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad. A medida que avanza la jornada, el viento comienza a soplar con fuerza desde el sureste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, mientras la temperatura oscila entre los 9 y 19 grados, creando un ambiente fresco y cambiante.

A lo largo de la tarde, el tiempo se tornará más agitado, con una probabilidad de lluvia que podría sorprender a los desprevenidos. La sensación térmica podría descender hasta los 7 grados y la humedad alcanzará niveles del 85%, lo que puede resultar incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el viento y la lluvia podrían alterar los planes de muchos.

Cielo despejado y ambiente agradable en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:13. A medida que avanza la mañana, la temperatura mínima se situará en torno a los 8°C, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6°C, lo que hará que el ambiente se sienta un poco fresco. La humedad relativa, que alcanzará un 45%, permitirá que el día se mantenga agradable, sin probabilidad de lluvia.

Por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 19°C, brindando una sensación térmica similar. El cielo se mantendrá mayormente despejado y aunque el viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, no se esperan ráfagas fuertes. Con una puesta de sol a las 20:29, Badalona disfrutará de más de 13 horas de luz, haciendo de esta jornada una experiencia placentera y cálida.

Cielo despejado y ambiente agradable en Sabadell

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 20 grados. Aunque hay una leve brisa del sur, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable tanto por la mañana como por la tarde.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. La suavidad del tiempo invita a realizar actividades cotidianas con tranquilidad, aprovechando cada momento en el exterior.