Hoy, 16 de abril de 2026, el cielo se presenta poco nuboso en toda la provincia, aunque se espera nubosidad de evolución en el interior por la tarde. Las temperaturas ascenderán y el viento será flojo, predominando del sur en las horas centrales, con rachas moderadas en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 16 de abril

Barcelona: cielo despejado y viento fresco

El cielo de Barcelona se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves. Con temperaturas que rondan los 13 grados, la sensación térmica se siente un poco más cálida, como si el sol, que asoma tímidamente a las 07:10, estuviera dispuesto a calentar el ambiente. A lo largo del día, el viento soplará de manera moderada, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, lo que añade un toque fresco a la jornada. La humedad, aunque no excesiva, se mantendrá en un nivel que podría hacer que el aire se sienta algo cargado.

Ya por la tarde, el termómetro ascenderá hasta los 22 grados, brindando un respiro agradable antes de que el sol se despida a las 20:32. No se prevén lluvias, lo que permite disfrutar de un paseo al aire libre sin preocupaciones. La noche caerá con temperaturas que rondarán los 15 grados, ofreciendo un cierre perfecto a un día que promete ser cálido y luminoso.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y lluvias a la vista

Las nubes grises se ciernen sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día de inestabilidad. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 12 grados y un cielo cubierto que invita a la reflexión. A medida que avanza la jornada, el viento se intensifica, soplando con fuerza desde el sur a 15 km/h y las lluvias podrían hacer su aparición, especialmente en la tarde.

El contraste es notable: mientras la mañana se presenta tranquila, la tarde traerá consigo un descenso térmico que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría, alcanzando los 11 grados. Con una humedad que puede llegar al 90%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo promete ser un desafío para los más desprevenidos.

Ambiente fresco y soleado hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:10. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 12°C y no se espera lluvia, lo que permitirá que los habitantes salgan a disfrutar de un ambiente agradable. Sin embargo, la humedad relativa alcanzará un 85%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

Por la tarde, el sol brillará con fuerza, elevando la temperatura hasta los 21°C. Aunque el cielo seguirá mayormente despejado, se prevén ráfagas de viento de hasta 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La jornada se despedirá con una puesta de sol a las 20:32, brindando un total de más de 13 horas de luz. En resumen, será un día fresco y soleado, perfecto para actividades al aire libre.

Cielo despejado y ambiente templado en Sabadell

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 23 grados. A lo largo de la mañana y la tarde, se espera un ambiente templado, con una ligera brisa que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en algunos momentos.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo invita a salir y aprovechar el buen tiempo. Un paseo por el parque o una visita a una terraza pueden ser excelentes opciones para disfrutar de esta jornada.