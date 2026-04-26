Cielo poco nuboso cubrirá la provincia, aunque por la tarde, el Prepirineo verá algo de nubosidad con chubascos y posibles tormentas. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, mientras que el viento será flojo y variable, inclinándose hacia el sur en las horas centrales. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 26 de abril

Barcelona: cielo despejado y ambiente soleado

El cielo de Barcelona se verá despejado y soleado esta jornada, casi como si se desperezara lentamente con la llegada del sol a las 6:55. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados, pero la sensación térmica podría elevarse hasta los 23 gracias a la calidez del sol. Con un viento del sur soplando suavemente a 10 km/h, la jornada se perfila como ideal para disfrutar al aire libre, sin riesgo de lluvias.

Ya por la tarde, el ambiente se mantendrá agradable, aunque la humedad, que rondará el 40% al mínimo y alcanzará un 75% en su máxima, podría hacer que la sensación se vuelva algo más cálida. La luz del día se alargará hasta las 20:43, ofreciéndonos horas extra para pasear por las calles de la ciudad, disfrutar de una terraza o simplemente dejarse llevar por la vida barcelonesa.

L’ Hospitalet de Llobregat: nubes grises y viento fuerte

Las nubes adquieren un tono grisáceo sobre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día inestable. El viento sopla con fuerza, haciendo bailar las ramas de los árboles y arrastrando consigo una sensación de frescura que promete transformar el paisaje habitual del lugar.

Por la mañana, la temperatura ronda los 15 grados, pero a medida que avanza el día, se esperan máximas que alcanzan los 24, acompañadas de una humedad relativa que puede superar el 85%. Mientras la mañana se presenta sin lluvias, la tarde podría traer sorpresas con un descenso térmico acusado y ráfagas de viento de hasta 40 km/h. Es recomendable salir preparado, no olvides el paraguas si planeas estar al aire libre.

Día soleado con nubes leves en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente tranquilo y fresco, marcado por una temperatura mínima de 14 grados. A medida que avanza la mañana, el cielo se presenta mayoritariamente despejado, permitiendo que la luz del sol, que saldrá a las 06:55, inunde la ciudad. Con una sensación térmica que podría llegar hasta 23 grados, el día se desarrollará agradablemente, sin riesgo de lluvias por la mañana. Sin embargo, para la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia del 5%, aunque nada notable.

Al caer la tarde, el termómetro alcanzará su máxima de 23 grados, ofreciendo una jornada cálida pero no excesiva. La brisa suave del viento, que soplará desde el sur a unos 10 km/h, proporcionará un alivio fresco, aunque habrá que estar atentos a posibles ráfagas de hasta 6 km/h. La humedad relativa, que oscilará entre el 40 y el 95%, dará un toque ligeramente pesado al ambiente. La puesta del sol, a las 20:42, nos regalará unas 14 horas de luz, marcando un final de día placentero en la costa.

Ambiente templado con nubes dispersas en Sabadell

La jornada transcurre con un tiempo templado y algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilan entre los 12 y 26 grados y aunque hay ligeras probabilidades de lluvia, especialmente en la tarde, el viento soplará suavemente desde el sureste, asegurando que el día sea agradable.

Es un ambiente tranquilo, ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al sol. Aprovechar estas horas será una buena opción para realizar actividades al aire libre sin preocupaciones.