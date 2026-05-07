Adiós a los trenes gratis en Barcelona: Rodalies dejará de ser gratis a partir de este día y está confirmado

La crisis de los trenes de Rodalies “obligó” de alguna manera al Gobierno de Cataluña a tomar medidas. Durante un tiempo los trenes de estas zonas han sido gratis y esto ha hecho que muchos usuarios hayan elegido el tren en vez de otros transportes, aunque es verdad que lo importante es llegar a tiempo, y el usuario prefiere pagar a sufrir nuevos retrasos. Ahora Rodalies dejará de ser gratis, ¿a partir de qué día?

En concreto, si tienes que coger el tren y quieres ahorrarte euros, entonces debes hacerlo antes del sábado 9 de mayo, el día en el que el servicio de tres de Rodalies en Cataluña ya no será gratuito. En base a datos de la Generalitat de Cataluña, ya hay muchos de los tramos que estaban afectados por obras que se restablecen como los de las líneas de Rodalies R4, R15 y R3.

El día en que Rodalies deja de ser gratuito

Ya hemos indicado que los trenes de Rodalies, afectadas por sus crisis, obras, accidentes y retrasos (estos pueden seguir a tenor de los años anteriores), dejarán de ser gratuitos el sábado 9 de mayo, por lo que hay que saber que a partir de este día debemos comprar nuevamente nuestros billetes en las máquinas o en las ventanillas indicadas.

En las estaciones suele haber personal indicado que informan sobre la venta de billetes, autobuses alternativos en las vías cortadas o no disponibles y también sobre los precios de los billetes.

Según la Generalitat, en la propia página de Rodalies se informa del estado del servicio de las líneas (aunque luego hay sorpresas y puede haber contratiempos a diario), mientras se trabaja para recuperar la circulación ferroviaria con todas las garantías de seguridad, se ha establecido un servicio de transporte alternativo para garantizar la movilidad en algunos tramos.

R1

A partir de las 22:00 horas, por tareas de mantenimiento de la infraestructura en periodo nocturno, se establece un servicio alternativo por carretera entre Blanes y Maçanet‑Massanes para los últimos trenes.

R2

A partir del lunes 4 de mayo, se reprograma la oferta de las líneas R11, RG1 y R2Nord debido a los trabajos de mejora entre las estaciones de Flaçà y Sant Miquel de Fluvià.

Entre el 16 de marzo y el mes de junio, Adif ejecuta obras de mejora de la infraestructura entre Garraf y Sitges que implican la circulación en vía única en este tramo.

R3

Servicio ferroviario: a partir del 5 de mayo, se restablece el servicio ferroviario entre La Garriga y Ribes de Freser.

Las limitaciones de velocidad derivadas de las actuaciones en curso pueden incrementar el tiempo de viaje.

R4

Servicio ferroviario: servicio ferroviario en todo su recorrido

A partir del 5 de mayo se restablece el servicio ferroviario entre Manresa y Terrassa Estació del Nord.

A partir de las 22:30 y hasta las 5:30 se mantiene un servicio alternativo por carretera entre Manresa y Terrassa Estació del Nord debido a los trabajos de mejora.

R7

Con motivo de las obras de infraestructura que Adif está llevando a cabo en la estación de Montcada Bifurcació, se reduce la capacidad operativa en dicha estación. Por este motivo, entre el 2 de noviembre y mayo de 2026, se interrumpe la circulación del servicio ferroviario de la línea R7 (Fabra i Puig – Cerdanyola Universitat).

R8

Tramo Granollers Centre-Rubí Can Vallhonrat: Servicio de tren

Servicio alternativo: tramo Rubí Can Vallhonrat – Martorell Central: Servicio alternativo por carretera de Rodalies de Catalunya

Se mantiene el servicio alternativo por carretera entre Universitat Autònoma (Eix Central sud)

R13

Entre el lunes 4 de mayo y el 6 de julio, Adif ejecuta obras de mejora de la infraestructura entre La Plana‑Picamoixons y Sant Vicenç de Calders que obligan a desviar el servicio ferroviario de la línea R13 por Tarragona y Reus, prestándose como R14. Se establece un servicio alternativo por carretera vía Valls.

Estos trabajos se suman a los que ejecuta Adif hasta el mes de junio, correspondientes a obras de mejora de la infraestructura entre Garraf y Sitges, que implican la circulación en vía única en este tramo. Esta restricción de la capacidad operativa conlleva la modificación de la oferta de la línea R13 en todo su recorrido.

R14

Entre el 16 de marzo y el mes de junio, Adif ejecuta obras de mejora de la infraestructura entre Garraf y Sitges que implican la circulación en vía única en este tramo. Esta restricción de la capacidad operativa comporta la modificación de la oferta de los trenes Regionales del sur de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17.

R15

A partir del 4 de mayo: restablecimiento del servicio entre Reus i Mora la Nova.

Entre el 16 de marzo y el mes de junio, Adif ejecuta obras de mejora de la infraestructura entre Garraf y Sitges que implican la circulación en vía única en este tramo. Esta restricción de la capacidad operativa comporta la modificación de la oferta de los trenes Regionales del sur de las líneas R13, R14, R15, R16 y R17.