Un total de 70 activistas por la defensa de la ficticia república catalana (CDR) y de los movimientos sociales próximos al independentismo serán juzgados entre octubre y noviembre a la espera de la amnistía. En total, para ellos se piden 49 años de cárcel. La polémica ley que negocia Pedro Sánchez con los partidos secesionistas tiene réplicas en multitud de instancias. Además de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo, una infinidad de personas se quiere agarrar a ese olvido oficial de sus acciones presuntamente delictivas.

Los juzgados de Cataluña echan humo con las derivadas de las sentencias que provocaron disturbios en las calles impulsados por los separatistas violentos de los CDR. Según una organización independentista próxima a los encausados, se trata de hechos que tuvieron lugar entre 2017 y 2020. Hasta que se apruebe esa normativa en el Congreso y entre en vigor, los juicios siguen adelante. No obstante, aunque se sigan poniendo fecha a las vistas, en los tribunales son conscientes de que puede ser trabajo en balde.

En algunos casos son hechos ligados íntimamente al proceso secesionista: las protestas ligadas al referéndum ilegal y a los violentos disturbios que se produjeron tras las sentencias contrarias a los intereses de Junts y ERC. En otros, se trata de protestas vinculadas al feminismo, al derecho a la vivienda, etc., pero enmarcadas en los movimientos sociales muy próximos a la izquierda radical independentista. Así lo detalla Alerta Solidaria, una organización de ese sector ideológico.

Como telón de fondo está la redacción de la ley que impulsa el PSOE con Sumar (Podemos, Más País, Compromís, En Comú, Chunta, etc.), Junts, ERC, Bildu, PNV y BNG. Los juristas apuntan que habrá que leer con lupa cómo se justifica que no estamos ante un indulto general, fórmula que no ampara la Constitución. Se prevé un trabajo de orfebrería para listar los procedimientos que sí entran y no entran en la ley. Buena parte de los violentos CDR pueden verse beneficiados por la amnistía.

A continuación se enumeran los diferentes casos que están a las puertas de juicio. No obstante, Alerta Solidaria recalca que estos son los casos en los que en principio habrá juicio. Por otra parte, se pueden añadir otras citas judiciales de diligencias previas, expedientes en tramitación por multas administrativas y otras gestiones previstas que engordarían más el número de causas abiertas. «En espera de la milagrosa amnistía, ya no recordamos que algunos nos prometían la desjudicialización», dejan caer.

Juicios en octubre

Cinco manifestantes irán a juicio por la movilización contra la inhabilitación del ex presidente catalán Quim Torra organizada por los CDR el 28 de septiembre de 2020. La Fiscalía pide cinco años de cárcel para cada uno de ellos, 25 en total.

para cada uno de ellos, 25 en total. Cinco manifestantes independentistas de los CDR se sentarán en el banquillo por sustraer una bandera española de un edificio público.

de un edificio público. Se juzgará por daños a dos activistas por una acción de protesta ante una inmobiliaria de San Cugat del Vallés.

Un activista en Lérida se verá ante el juez por una protesta en un acto «por el derecho a la vivienda».

Catorce antifascistas de Pego que se enfrentaron a un grupo neonazi también tienen por delante un juicio oral.

Un estudiante «antifascista» de los CDR que se encaró con miembros de Societat Civil Catalana en 2017 afronta una petición de tres años de cárcel.

en 2017 afronta una petición de tres años de cárcel. Tres manifestantes encausados ​​por las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél de 2021 se arriesgan a seis años de cárcel cada uno.

de 2021 se arriesgan a seis años de cárcel cada uno. Seis miembros de la izquierda independentista serán juzgados por la movilización del Primero de Mayo de 2017 en Barcelona. Piden para ellos una multa de 70.000 euros.

Más juicios en noviembre