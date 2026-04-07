Alerta en Toledo: 7 municipios en riesgo de consumir agua no potable

El tema del agua potable en la provincia de Toledo ha causado quebraderos de cabeza a políticos y administradores durante mucho tiempo. Mientras hay puntos de la provincia que no reciben agua potable y ni se espera que lo hagan, hay otros que se encuentran en un limbo que mantiene a sus habitantes indecisos. Son siete los pueblos de la provincia que se encuentran en un punto complicado respecto a la calidad de su agua.

Camarena, Consuegra, Dosbarrios, El Toboso, Quintanar de la Orden, Villanueva de Alcardete y Villatobas son los pueblos que presentan una red de nitratos en sus aguas cerca del límite crítico establecido por las políticas y normativas europeas y españolas, 50 mg/L de nitratos. Estos pueblos suministran agua a cerca de 30.000 personas que, de momento, es apta para el consumo humano, pero podría cambiar su estado en poco tiempo.

Consumo de agua en Toledo

Estos datos se han recogido y publicado en un nuevo informe del Sistema de Información Nacional de Agua de Consumo. Dicho informe ha sentenciado que un gran porcentaje de la provincia —174 municipios toledanos en concreto— recibe agua apta para el consumo humano. Sin embargo, no recoge informaciones sobre la potabilidad del agua de otros 23 pueblos de la provincia de Toledo.

En el resto de la comunidad sí hay municipios que no disponen de agua apta para el consumo humano. En Albacete hay 6 municipios, en Cuenca 15 y en Guadalajara 7. Mientras que en Ciudad Real no hay pueblos con estos impedimentos, también tienen municipios críticos para el consumo de agua. En España son casi 200 pueblos en los que no se puede consumir agua en el día a día. Si vivimos cerca de alguno de estos pueblos y nos queremos cuidar en salud, lo mejor siempre será consumir agua embotellada en vez de la del grifo para estar seguros y tranquilos y no llegar a tener una mala experiencia médica.