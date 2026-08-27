Fiestas de Cuéllar 2026: programa completo de San Bartolomé y fechas de los encierros

Cada población tiene sus fiestas mayores y muchas coinciden en estas fechas, entre mediados y finales de año. en este caso, las fiestas de Cuéllar 2026, población de la provincia de Segovia, en Castilla y León, en honor a San Bartolomé, tienen lugar del 28 de agosto al 3 de septiembre.

Encierros, conciertos, ferias y cantidad de actividades se concentrarán estos días para que tanto ciudadanos como el que desee pasarlo bien en las fiestas se acerque a Cuéllar para vivir sus fiestas más intensas. Te damos a conocer el programa de San Bartolomé así como las fechas de los encierros, uno de los actos más populares de tales jornadas.

El programa de las fiestas de Cuéllar 2026 en San Bartolomé

El viernes 28 de agosto arrancan los días de celebración. Ese mismo día por la noche tendrá lugar el encendido de la feria, y posteriormente llega el baile y conciertos.

El sábado 29 de agosto es un día grande y de los más importantes, tras la misa, y la procesión en Honor a la Virgen del Rosario, tendrá lugar el pregón. Por la noche, la orquesta Marsella animará a todos y el día finalizará con una disco móvil.

El domingo 30 de agosto empiezan los primeros encierros de las fiestas de Cuéllar 2026 a las 9.30 horas. mientras que a las 18.30 h es destacada la corrida de toros de la Ganadería Saltillo con los diestros José Carlos Venegas, Gómez del Pilar y Juan de Castilla. Por la noche, concierto tributo Black Ice. Plaza Huerta Herrera.

Las fiestas prosiguen el lunes 31 de agosto con el segundo encierro de las fiestas qje también tiene lugar a las 9:30 horas de la mañana. Por la tarde habrá atracciones hinchables, pasacalles, y la corrida de toros con Damián Castaño, Colombo y Atienza.

El martes 1 de septiembre la fiesta de Cuéllar 2026 prosigue. El tercer encierro de estas celebraciones va a cargo de los toros de la Ganadería Rosa Rodríguez.

Mientras que a las 18.30 h tiene lugar la corrida de toros de la Ganadería Rosa Rodríguez. Tras los juegos infantiles, habrá teatro, y concierto tributo ‘Partiendo la Pana’.

El miércoles 2 de septiembre, el encierro es de los novillos de la Ganadería Beteta. Además de actividades para los más pequeños, habrá dj, teatros y actuaciones musicales por la noche.

El jueves 3 de septiembre, el encierro está capitaneado por los novillos de la Ganadería Aurelio Hernando. Por la tarde tienen lugar los pasacalles, y la novillada con picadores de la Ganadería Aurelio Hernando para los novilleros Gonҁalo Alves, Salvador Herrero y Jorge Oliva. Para finalizar las fiestas, tiene lugar el concierto de Cañoneros en la Plaza de la Soledad.

Cortes de tráfico y otros durante las fiestas de Cuéllar 2026

Según Cadena Ser de Castilla y León, todos los accesos a la Plaza Mayor desde Plaza de San Francisco, Mercado del Pan, calle Trinidad y Plaza del Campo, permitiéndose únicamente la circulación a residentes, entrada/salida garajes, urgencias y servicios… mientras que La calle Resina en el tramo desde la calle Padre Balbino Velasco hasta la calle Concepción. La calle Ávila entre la Plaza de los Coches y la Huerta Herrera.

Hay más porque los días 30 y 31 de agosto, y 1, 2 y 3 de septiembre, entre las 08:30 y las 11 horas aproximadamente, se cortarán al tráfico las calles Avda. Camilo José Cela, Gabriel García Márquez, Resina, Plaza de los Coches, Parras, Plaza San Francisco y Avda. Plaza de Toros, calles por las que discurre el encierro.

Sea como sea, desde el ayuntamiento aconsejan no coger el transporte privado durante los días de fiesta para poder desplazarse a pie. También que el acceso al Centro de Salud se realice por la calle Magdalena y Estudio y salida por la calle Estudio y Palacio.

La historia de los encierros

Son de gran importancia, pues según relata Turismo de Cuéllar tienen una larga historia, puesto que ya en el siglo XIV, la reina Leonor, esposa de Juan I de Castilla, infanta aragonesa por su nacimiento, es señora de Cuéllar y a ella se quejan los hidalgos y pecheros de la Villa, y dando respuesta a estas quejas habla de que es costumbre inmemorial encerrar toros en Cuéllar.

En el Archivo Histórico de Cuéllar se conservan documentos desde 1405 que hacen referencia a festejos con toros. Además de los Acuerdos del Regimiento, que ya en 1484 ordenan el pago de toros a dos personas diferentes, desde ese año las referencias a toros son constantes en estos Acuerdos, sobre todo para pagar las fiestas de San Juan y del Corpus, aunque también se corrían toros por acontecimientos especiales.