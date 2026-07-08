Clima en Castilla y León: cielos poco nubosos y posibles tormentas según AEMET

En el conjunto del territorio de Castilla y León, el 8 de julio de 2026 se presenta un día poco nuboso, aunque con algunos intervalos de nubes altas. A medida que avance la jornada, la nubosidad de evolución diurna traerá consigo algunas tormentas y chubascos ocasionales, siendo más probables en el tercio oriental y la Cordillera Cantábrica. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios, con un descenso en el cuadrante suroccidental para las mínimas. El viento será variable, predominando del oeste y suroeste, con posibles rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 8 de julio

Cielo soleado con posibles chubascos en León

El cielo se despereza lento sobre León, mientras el sol se prepara para asomarse en la mañana de este día. Con temperaturas que oscilan entre los 19 y los 35 grados, la jornada promete ser cálida, aunque entre la brisa suave, que soplará del sureste a unos 10 km/h, también hay un ligero riesgo de algunas gotas aisladas. De hecho, hay posibilidades de chubascos por la tarde-noche, así que es mejor llevar un paraguas si se piensa salir.

A medida que el día avanza, el calor se sentirá en su máximo esplendor, pudiendo alcanzar sensaciones térmicas que superen los 35 grados. La humedad puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente en las horas más cálidas. Con más de 14 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 6:52 y su despedida a las 22:01, los leoneses podrán disfrutar de una intensa jornada, aunque atentos a los cambios que puedan traer las nubes en el horizonte.

Zamora:

Mañana oscura con lluvias y viento

En Zamora, la mañana se presenta oscura y brumosa, con un leve susurro de viento que anticipa la inestabilidad del día. Las nubes cubren el cielo y, a medida que avanza la jornada, es probable que las lluvias hagan su aparición, trayendo consigo temperaturas que oscilarán entre los 18 y 38 grados, provocando un contraste notable en el ambiente.

La mañana amanecerá tranquila, pero por la tarde, el viento soplará con fuerza, alcanzando rachas de hasta 75 km/h, lo que sumado a una humedad que podría llegar al 80% hará que la sensación térmica se sienta más intensa. No olvides llevar paraguas y abrigarte, pues la tarde promete sorpresas desagradables.

En la ciudad de Salamanca,

Día soleado con viento fuerte

Este día en Salamanca amanece con un cielo mayormente despejado que hará que el sol brille desde su salida a las 06:58. Las temperaturas rondarán en la madrugada los 17°C, con una agradable sensación térmica de 15°C. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 34°C. Aunque no se espera lluvia, la humedad relativa se mantendrá baja, lo que contribuirá a una sensación más fresca por la mañana.

En la tarde, el calor se intensificará, alcanzando hasta 37°C y el cielo se mantendrá despejado. Sin embargo, se prevé que el viento sople con fuerza, con rachas que podrían rozar los 30 km/h. A pesar de la intensa jornada calurosa, el ambiente se aligerará al caer la noche. Con una puesta de sol programada para las 21:56, disfrutarás de casi 15 horas de luz natural, perfecta para aprovechar el final del día.

Valladolid: cielo soleado con algunas nubes

El tiempo se presenta estable en la ciudad, con un cielo que alternará momentos de sol con algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 38 grados y aunque el viento soplará suavemente desde el sur, no se esperan lluvias en la jornada.

Una jornada ideal para disfrutar al aire libre, con un ambiente tranquilo perfecto para pasear o realizar actividades diarias. Aprovechar las horas de claridad puede ser una buena forma de desconectar y disfrutar del buen tiempo.

Cielo despejado y calor intenso en Burgos

La mañana en Burgos promete ser tranquila, con cielos mayormente despejados y una temperatura mínima de 18°C que hará que el ambiente se sienta fresco. A medida que avance el día, el tiempo seguirá siendo agradable, alcanzando una máxima de 37°C por la tarde, aunque con una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche. Se recomienda llevar una prenda ligera y mantenerse hidratados, especialmente cuando el sol esté en su punto más alto.

Palencia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas mínimas de 18°C que invitan a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, la temperatura se elevará hasta alcanzar los 36°C por la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el sur a 10 km/h, ofreciendo un alivio transitorio en el calor.

A lo largo del día, la humedad relativa baja a un 10%, lo que acentuará la sensación térmica. Sin embargo, la tarde-noche promete un respiro, ya que las condiciones meteorológicas se mantendrán estables y sin posibilidades de lluvia, ideal para salir y disfrutar de los espacios al aire libre.

Cielo despejado y ambiente cálido en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y una suave brisa que invita a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 19 grados, lo que permite un comienzo de jornada agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para combatir la ligera sensación de frescura.

A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable y cálido, alcanzando una máxima de 34 grados por la tarde. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el sol, así que no olvides llevar contigo protección solar y mucha hidratación para disfrutar al máximo de este espléndido día en la ciudad.

Segovia: cielo despejado y calor intenso

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas, comenzando la jornada alrededor de los 20°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá subiendo hasta alcanzar los 35°C en la tarde, cuando el viento soplará suavemente desde el sureste a unos 15 km/h, ofreciendo un respiro agradable.

No se esperan lluvias a lo largo del día, pero la humedad puede variar, alcanzando hasta un 40% en las horas más calurosas. Se recomienda disfrutar del sol hasta la puesta, programada para las 21:50 y mantenerse hidratado ante el calor de la tarde.

Cielo nublado y probabilidad de lluvia en Soria

Este martes, Soria amanece con un cielo parcialmente nublado y una frescura que se hace notar. A medida que avance la jornada, las nubes irán aumentando y existe una probabilidad considerable de lluvia por la tarde, lo que puede traer algo de alivio a las temperaturas, que oscilarán entre los 18 y 36 grados. La sensación térmica puede llegar a ser más intensa, alcanzando los 36ºC, especialmente durante las horas más cálidas.

En la tarde-noche, las nubes dominarán el cielo y es probable que la lluvia se presente con más fuerza. Con vientos del sur y ráfagas que no superarán los 9 km/h, el día ofrecerá un ambiente variable. Con la salida del sol a las 6:52 y una puesta prevista para las 21:46, Soria disfrutará de unas largas 14 horas de luz, perfectas para aprovechar el día antes de que el tiempo cambie.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET