Cielos nubosos y lluvias en Castilla y León: previsión AEMET para un día cambiante

El tiempo en el conjunto del territorio de Castilla y León se presenta hoy, 8 de mayo de 2026, con cielos nubosos y probabilidad de lluvias y chubascos en el este y la mitad norte, algunos de ellos podrían incluso ir acompañados de tormenta y granizo. Las temperaturas mínimas experimentan un ligero ascenso, mientras que las máximas se mantienen sin cambios en el este y descienden en el resto de la región. El viento, de componente sur, soplará de forma floja a moderada, con rachas que pueden ser muy intensas.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 8 de mayo

Nubes y chubascos durante todo el día en León

El cielo de León se presenta cubierto desde primera hora de la mañana, invitando a que los paraguas sean los protagonistas del día. Con una probabilidad de lluvia que no deja lugar a dudas, se prevé que las gotas hagan su aparición tanto durante la madrugada como a lo largo de la tarde-noche. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 15 grados, mientras que la humedad en el ambiente generará una sensación pesada en la que el viento del sureste, aunque moderado a 15 km/h, se hará notar con alguna ráfaga inesperada.

A medida que el día avanza, la luz del sol se mostrará tímidamente entre las nubes, un despertar melancólico que se perdurará hasta que caiga de nuevo la noche. En cambio, por la tarde, las nubes continuarán dominando el panorama, manteniendo el riesgo de chubascos a la vista. Así pues, con un total de más de 13 horas de luz desde el amanecer hasta la puesta del sol, los leoneses deberán prepararse para un día que promete ser más aguado que soleado.

Zamora: Jornada lluviosa y ventosa

La jornada en Zamora se presenta con un aire de inestabilidad que amenaza con interrumpir la serenidad habitual. Los cielos amanecen cubiertos, un manto gris que agrega un toque de melancolía mientras las gotas de agua comienzan a caer, anunciando un día que no será fácil de predecir.

A medida que avanza la jornada, las lluvias se intensificarán, especialmente de madrugada a mediodía, con una probabilidad del 100%. Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 55 km/h, lo que sumado a las temperaturas que oscilarán entre los 10 °C de mínima y los 19 °C de máxima, puede generar una sensación térmica bastante fría de hasta 8 °C. Es recomendable no olvidar el paraguas y abrigarse bien para enfrentar lo que queda de jornada.

En la ciudad de Salamanca, amanecer gris con probabilidad de lluvia

Esta jornada comienza con un amanecer gris y húmedo, donde la probabilidad de lluvia alcanza un 95% en las horas de la madrugada a mediodía. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y la temperatura oscilará entre los 9 y 11 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 10 grados. El ambiente se sentirá pesado, ya que la humedad relativa alcanzará hasta el 80%.

En la tarde-noche, la situación se mejorará ligeramente, con una probabilidad de lluvia del 45% y un cielo que pasará a estar parcialmente nublado. La temperatura máxima llegará a los 17 grados, aunque la sensación térmica se mantendrá en torno a este mismo valor. Con 14 horas de luz desde el amanecer a la puesta del sol, se recomienda llevar un paraguas y abrigarse ante las fuertes ráfagas del viento de hasta 45 km/h que nos acompañarán.

Valladolid: nubes matinales y ambiente tranquilo

Las nubes dominarán el cielo durante la mañana, con una temperatura que oscilará entre 10 y 14 grados. A medida que avance el día, las condiciones seguirán siendo similares, aunque podrían aparecer algunas claras por la tarde. El viento soplará de forma suave, aunque se prevén ráfagas más intensas.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo por las calles, especialmente en las horas de mayor temperatura. El ambiente tranquilo invita a realizar actividades al aire libre, así que aprovechemos el tiempo estable para relajarnos y disfrutar de nuestro entorno.

Nubes grises y lluvia persistente en Burgos

Las nubes dominarán el cielo de Burgos durante la mañana, dejando la sensación de un día gris y húmedo, con temperaturas que rondarán los 9°C. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia será alta, especialmente por la tarde y la noche, donde se espera un ambiente más fresco con mínimas de 6°C.

Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las rachas de viento pueden hacer que la sensación térmica sea más fría. La lluvia puede ser persistente, así que si tienes planes al aire libre, planea un refugio.

Palencia: cielo nublado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo nublado persistente y temperaturas frescas, que rondarán los 9°C. A medida que el día avanza, se esperan chubascos intermitentes desde media mañana y la temperatura podría alcanzar un máximo de 17°C por la tarde.

Con un viento del sur soplando a 20 km/h y rachas que pueden alcanzar los 30 km/h, es aconsejable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podrá descender hasta los 7°C. La tarde-noche seguirá trayendo lluvias, así que mejor prepararse para un cierre de jornada mojado.

Cielos nublados con posibilidades de lluvia en Ávila

La jornada en Ávila comenzará con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia, creando un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia persistirá hasta mediodía, pero por la tarde, la situación mejorará, dejando cielos más despejados y temperaturas en aumento. Llevar un paraguas es una buena idea, pero también considere usar ropa ligera a medida que el sol aparezca hacia el final del día.

Segovia: cielo gris y lluvias intermitentes en la tarde

Las primeras horas traen un cielo gris y amenazante, con una probabilidad del 100% de lluvia que se hará presente desde la madrugada hasta el mediodía, donde las temperaturas se mantienen frescas alrededor de los 10°C. A medida que avanza la jornada, el viento del sur, soplando a 10 km/h, podría aportar algo de calma mientras que por la tarde los termómetros ascenderán hasta los 17°C, aunque las nubes seguirán dominando el paisaje.

Con un 70% de probabilidad de precipitaciones por la tarde-noche, se recomienda llevar un paraguas al salir. La sensación térmica podría descender hasta los 5°C, así que se sugiere abrigarse bien para disfrutar de la velada. La humedad se mantendrá elevada, llegando al 90%, por lo que es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores mientras se observa el espectáculo que ofrece la naturaleza.

Ambiente cambiante con posibilidad de lluvia en Soria

El amanecer en Soria nos trae un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 6 grados y una sensación térmica que puede caer un poco más. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nublado, aunque hay pequeñas posibilidades de lluvia. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente y en la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, acompañada de cielos cubiertos.

Con una máxima de 16 grados, la jornada se presenta variable, con una humedad que oscilará entre el 60 y el 95 por ciento. Aún así, con la salida del sol a las 07:06 y su puesta a las 21:15, disfrutaremos de más de 14 horas de luz, permitiendo observar cómo las nubes se apoderan del horizonte antes de que la lluvia haga su aparición por la tarde-noche.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET