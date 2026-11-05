Una empresa participada por una consejera de Dolores Corujo recibió seis adjudicaciones públicas mientras gobernaba en Lanzarote

Una empresa participada por una integrante del Gobierno del Cabildo de Lanzarote –presidido por la socialista Dolores Corujo– recibió seis adjudicaciones públicas mientras su socia formaba parte del Ejecutivo insular. Se trata de Centro de Reprografía Lanzarote S.L., una compañía en la que la actual portavoz socialista en la institución, Ariagona González, tenía el 15% de las participaciones cuando la sociedad resultó adjudicataria de los seis lotes del acuerdo marco de imprenta de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) en 2020.

En aquel momento, González formaba parte del Gobierno insular con responsabilidades en las áreas de Energía e Industria. La dirigente socialista compartía la propiedad de la empresa con su hermano, José Antonio González, concejal del PSOE en Arrecife. La sociedad obtuvo los seis lotes que componían el procedimiento de contratación: cinco de ellos de manera compartida con otras empresas y uno como única adjudicataria.

La contratación se produjo durante el mandato de Dolores Corujo al frente del Cabildo y con Benjamín Perdomo, también del PSOE, como consejero delegado de los Centros de Arte, Cultura y Turismo. La participación empresarial de González adquiere especial relevancia por las restricciones legales que afectan a los cargos públicos a la hora de participar en sociedades que contratan con administraciones de las que forman parte.

El porcentaje de propiedad de la dirigente socialista aparece recogido en su declaración de bienes como diputada del Congreso en 2019. En ella figura una participación del 15% en Centro de Reprografía Lanzarote SL, valorada en 93.324 euros. En el mismo documento también consta que posee el 10% de Distribuciones Lanzarote SL.

La posible incompatibilidad debe analizarse a la luz de la Ley de Contratos del Sector Público. En concreto, esta norma contempla prohibiciones para contratar a determinadas sociedades participadas por cargos electos cuando se superan los porcentajes establecidos legalmente. Por su parte, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General recoge el régimen de incompatibilidades aplicable a los miembros de los cabildos insulares.

En esta misma línea, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado abordó en su expediente 44/2021 la aplicación de estas restricciones a sociedades en las que participan cargos públicos. Entre los criterios recogidos figura la relevancia de que la participación del cargo electo supere el 10% del capital social.

El PP reclama un informe jurídico

A raíz de estos hechos, el Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa reclamará un informe jurídico al Cabildo para determinar si las adjudicaciones pudieron vulnerar el régimen de incompatibilidades. Los populares también pedirán que se hagan públicos los expedientes de contratación en los que participó la mercantil y las cantidades que fueron finalmente facturadas y abonadas.

La formación reclama explicaciones al PSOE y exige que se depuren las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de la contratación. El PP considera necesario esclarecer si la participación de Ariagona González en la empresa adjudicataria era compatible con sus responsabilidades dentro del Gobierno insular durante el mandato de Dolores Corujo.