Según un nuevo estudio, los padres de hoy en día están criando una generación de niños malcriados

La educación de los hijos es, probablemente, uno de los temas que más debate genera. Todo el mundo parece tener algo que decir, especialmente cuando no son sus hijos los que están en la palestra.

Sin embargo, quienes están al frente, las familias, coinciden en que educar es mucho más complejo de lo que parece. Todos quieren lo mejor para sus hijos, pero no todos están dispuestos a cuestionar sus propias decisiones a la hora de criarlos.

En los últimos años, la forma de educar ha cambiado de manera notable. Ya no solo se percibe en los hogares, sino también en los colegios, donde el trato y la actitud han evolucionado hasta el punto de que muchos consideran que se ha invertido el modelo tradicional. Hoy se prioriza el bienestar emocional del niño, mientras que poner límites parece haber pasado a un segundo plano.

En este contexto, diversos estudios advierten de una tendencia creciente: la aparición de una generación de niños excesivamente permisivos o «malcriados».

El papel clave de los padres en el desarrollo emocional

Desde la psicología del desarrollo, los padres son el principal referente emocional durante la infancia. Su forma de actuar, comunicarse y establecer normas influye directamente en cómo los niños interpretan el mundo y se relacionan con él.

Conceptos como el apego, el refuerzo positivo o la gestión de los límites son determinantes en la construcción de habilidades como la autonomía, la empatía o la resiliencia. Cuando estos elementos fallan o se aplican de forma desequilibrada, pueden aparecer dificultades en el desarrollo emocional.

La crianza permisiva, en el punto de mira

Uno de los modelos más señalados por los expertos es la crianza permisiva. Este estilo educativo se caracteriza por una gran implicación emocional, pero una escasa imposición de normas o límites claros.

Cuando los niños crecen en entornos donde apenas experimentan frustración o donde sus deseos se satisfacen de forma inmediata, pueden desarrollar carencias en aspectos fundamentales como el autocontrol o la tolerancia a la frustración. A largo plazo, esto puede afectar a su capacidad para gestionar conflictos o adaptarse a situaciones adversas.

Señales de alerta en el comportamiento infantil

Los especialistas identifican una serie de comportamientos que pueden indicar que un niño está siendo criado sin los límites necesarios. Entre ellos destacan:

Dificultad para aceptar un «no»

Impulsividad y escasa paciencia

Baja tolerancia a la frustración

Dependencia excesiva de los padres

Falta de empatía hacia los demás

Estas conductas no aparecen de forma aislada, sino que suelen estar relacionadas con dinámicas educativas mantenidas en el tiempo.

Errores frecuentes en la educación actual

La mayoría de los padres no busca criar hijos malcriados de forma consciente. Sin embargo, ciertos patrones, muchas veces motivados por el deseo de proteger o evitar el sufrimiento, pueden contribuir a ello.

Entre los errores más comunes destacan la falta de límites claros, ceder constantemente a las demandas del niño, sustituir el tiempo de calidad por recompensas materiales o evitar cualquier situación que genere frustración. También influye la tendencia a sobrevalorar logros sin esfuerzo, lo que puede distorsionar la percepción del mérito.

El equilibrio entre afecto y disciplina

Lejos de modelos extremos, la psicología insiste en la importancia de encontrar un equilibrio. Una educación basada únicamente en normas rígidas puede ser tan perjudicial como una excesivamente permisiva.

Los expertos coinciden en que la clave está en combinar afecto con disciplina: establecer límites claros, pero desde la empatía y la comprensión. Permitir que los niños se enfrenten a pequeñas frustraciones, validar sus emociones y fomentar su autonomía son pilares fundamentales para un desarrollo saludable.