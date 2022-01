No te gustará para nada descubrir el efecto de las redes sociales en los niños dado que se pone en riesgo su inteligencia, si bien el uso masivo de redes sociales y dispositivos tecnológicos empobrece la complejidad del pensamiento. Lo vemos y lo explicamos al detalle a continuación.

No te va a gustar descubrir el efecto de las redes sociales en los niños

La mayor preocupación que experimentan los padres, cuando hablamos de niños y redes sociales, se refiere a los peligrosos encuentros que los más pequeños pueden tener online. Después de todo, hemos escuchado demasiadas historias que terminaron en tragedia. Pero por muy grave que sea, este no es el único problema al que nos enfrentamos cuando pensamos en la relación que tienen nuestros hijos con la web.

La inteligencia de los niños está en riesgo , y es porque el uso masivo de las redes sociales y más en general de los dispositivos tecnológicos empobrece la complejidad del pensamiento , reduciéndola significativamente. Esta es una condición que en realidad también afecta a los adultos, pero que tiene consecuencias más graves para los más pequeños.

Las redes sociales, las ordenadores y los teléfonos inteligentes nos vuelven estúpidos . Esto es lo que dicen los pensadores, investigadores y expertos en términos inequívocos, lo que alimenta un debate que a menudo se subestima. Entre estos encontramos a Manfred Spitzer, neuropsiquiatra alemán y director del Centro de Neurociencia y Aprendizaje de la Universidad de Ulm , quien en los últimos años ha estado dedicando su carrera a la relación entre el desarrollo del cerebro y el uso de los medios.

Suyo es el libro Digital Dementia . Un texto que explora este «síndrome» identificado por algunos especialistas coreanos que ya en 2008 habían hablado del aplanamiento y declive de la capacidad de razonamiento y aprendizaje de los pequeños.

En su libro Manfred Spitzer, explica que el uso de las redes sociales y los dispositivos obliga al niño a conocer el mundo a través de una única experiencia , la digital. Ya no colorea ensuciándose las manos , sino que lo hace moviendo un dedo. No habla con los demás, no los escucha, pero los lee a través de una pantalla.

Está claro que así, al no verse obligado a razonar, a actuar, a elegir, simplifica todo con la tecnología, y la complejidad del pensamiento se socava enormemente.

Junto a las conclusiones a las que ha llegado Manfred Spitzer, también están las del escritor Nicholas George Carr , autor del libro ¿ Internet nos vuelve estúpidos? Cómo la red está cambiando nuestros cerebros. Según el escritor, las redes sociales e internet simplifican significativamente nuestra forma de pensar, razonar y orientarnos hacia el mundo.

Y además, tenemos que hablar también de una investigación realizada por la Universidad de Stanford y publicada en el Wall Street Journal que destacó una situación bastante preocupante con respecto al uso de las redes sociales y la web por parte de los jóvenes. El estudio mostró que un buen porcentaje de jóvenes, de diferentes grupos de edad, no pueden distinguir noticias verdaderas de falsas. ¿La razón? Absorben todo lo que pueden de las redes sociales , en un flujo continuo, sin saber distinguir las fuentes con criticidad.

Este estudio también muestra que la situación es alarmante, y lo es especialmente en sujetos más jóvenes que abordan la información, la cultura y el aprendizaje a través de estas herramientas . Como afirma la Universidad de Stanford , no podemos ignorar las consecuencias que las redes sociales tienen en los niños, más bien debemos cambiar nuestro enfoque y educarlos para que las utilicen correctamente.