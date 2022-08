¿Cómo ser escuchado por tus hijos?

Hay momentos en la vida cotidiana en los que ser escuchados por tus hijos parece imposible: muchos padres incluso los definen como rebeldes o caprichosos pero lo cierto es que no es para nada así. De hecho existen algunas pautas que podemos aplicar con las que conseguiremos que los niños nos atiendan incluso en esos momentos en los que estén jugando o distraídos con otra cosa o también cuando saben que lo que les vamos a decir, posiblemente no les guste. Descubramos ahora, que tienes que hacer para ser escuchado por tus hijos.

Cómo ser escuchado por nuestros hijos

Comencemos inmediatamente diciendo que los caprichos no existen, así como no existen los niños malos, ni los manipuladores. Como padres, a menudo estamos cansados, estresados, tenemos poco tiempo: por eso parece que no somos capaces de hacernos oír sin gritar. Nos preguntamos: ¿Por qué nuestros hijos e hijas no nos escuchan ?

Hoy intentaremos abordar juntos este tema, siempre sin juzgar. Ninguno de nosotros es una madre o padre perfecto y ninguno de nosotros es tampoco un mal padre o una mala madre. Todos y todas nosotros, por otro lado, somos humanos. Y como tal, aprendemos, cometemos errores, evolucionamos.

Primer consejo: debemos comenzar a entender que los niños no son robots, y que no están aquí para obedecer. El enfoque aquí no es cómo ser obedecido por los niños , sino: cómo podemos aprender a comunicarnos mejor

Las pautas que debes aplicar

Cuando los niños pequeños (a partir de los 18 meses) empiezan a «desafiarnos» con su perenne «no», en realidad intentan afirmarse y comprender si los límites dictados por los adultos pueden ser movidos o eliminados. Los «terribles dos» ponen a prueba incluso al mejor padre del año!

Aquí hay algunos consejos para facilitar la escucha y la comprensión:

Siempre habla con ellos . Es necesario abajarse y hablar a nuestros hijos mirándolos a los ojos. Esta regla es, en mi opinión, la más importante. A menudo nos olvidamos de hacerlo y al hacerlo creamos una distancia visual y física entre nosotros y los más pequeños, y en consecuencia también una distancia «emocional».

El tono debe ser tranquilo pero firme . No grites, pero habla con calma y en voz baja.

El concepto que se quiere transmitir debe repetirse una y otra vez . Los niños tienen sus propios tiempos, incluso para entender los conceptos que tratamos de explicarles.

Tienes que ser claro y directo , utilizar frases sencillas y cortas.

No debes dar órdenes como «no grites» . Las reglas deben ser explicadas y tener un carácter genérico e impersonal: “Hablamos en voz baja y tranquila, de lo contrario no podemos comunicarnos”.

Les contamos nuestras emociones a nuestros hijos, por ejemplo: "Mamá está triste porque le gustaría leer el libro de la hora de dormir contigo pero gritas y se lo haces imposible".

La manera más efectiva de lograr que los niños escuchen es ser honesto .

Cómo se dan las reglas

Una forma de ser escuchado por los niños es tratar de definir reglas simples y claras con ellos :

Las reglas deben ser decididas por ambos padres , de lo contrario crea confusión en los niños. Es importante que los niños sepan que las reglas son siempre las mismas y que siempre se aplican, tanto con uno de los padres como con el otro.

Una regla debe ser clara y sencilla , bien entendida por el niño . P.ej. es correcto decir: "Es hora de ir a dormir" y no: "Date prisa, vete a dormir".

La regla debe ser realista y apropiada para la edad . El niño debe ser capaz de implementarla. No esperamos demasiado de ellos y sobre todo cada niño tiene sus tiempos.

La regla dada debe tener su propio porqué y debe ser explicada . ¡Tu hijo te preguntará y la respuesta «por qué lo dice mamá» no se aplica! Detrás de cada regla debe haber una motivación educativa y pedagógica. Cada regla debe preguntarse si es útil en el crecimiento de su hijo.

También hay reglas que puede decidir junto con los niños. Especialmente si tienes más hijos, es fácil entender de ellos las reglas que les gustaría jugar, por ejemplo, mejor juntos.

Gracias a estas pautas conseguiremos no sólo que podamos ser escuchados por los niños, sino que también las reglas establecidas se respeten.