Disfraces infantiles inspirados en series para Halloween

¿Te estás preparando ya para celebrar el próximo día 31 de octubre la fiesta de Halloween? Si es así, seguro que ya has procedido a decorar tu casa e incluso estás preparando actividades para hacer en familia. No obstante, ¿tienes atuendo para tus hijos? Si la respuesta es no, te puede interesar este artículo. Sí, porque te vamos a dar a conocer varias disfraces infantiles inspirados en series para esa noche de brujas.

Se trata de propuestas originales y divertidas, que harán que tus pequeños luzcan una vestimenta diferente y alejada de los típicos clásicos de vampiros, zombis o fantasmas. ¿Preparado para tomar nota?

“Juego de tronos”

Una de las series de televisión que causa más furor en el mundo es, sin lugar a dudas, “Juego de tronos”. Sí, la producción basada en la saga literaria “Canción de hielo y fuego” del escritor George R. R. Martin.

En el caso de que tú seas un ferviente admirador de esa propuesta, donde drama y fantasía se dan la mano, nada mejor que optar por disfrazar a tus hijos en Halloween de uno de sus personajes. La verdad es que son muchas las alternativas que tienes en ese sentido, dado el elenco de figuras que aparecen.

No obstante, quizás las que consigan ser más alabadas entre quienes vean a tus pequeños sean las de Jon Nieve, Khaleesi, Tyrion Lannister o Daenerys Targaryen. Tú eliges.

“Stranger things”

Otra de las series de televisión que más éxito está viviendo en estos momentos es la estadounidense “Stranger things”, escrita y dirigida por los hermanos Ross y Matt Duffer. Desapariciones, poderes telequinéticos y misterios se dan la mano en esta producción.

Si eres un fan incondicional de la misma, puedes dejarlo patente optando por disfrazar en Halloween a tus pequeños como algunos de sus personajes. En concreto, las mejores alternativas son las de optar por figuras como la de Eleven, la joven que tiene habilidades psicocinéticas, o la de Charlie Heaton.

“Breaking bad”

Millones de personas en todo el mundo se han “enganchado” a esta otra serie que toma como protagonista a un profesor universitario de química (Walter White) que, al conocer que sufre un cáncer terminal, decide asegurar el futuro de su familia creando metanfetaminas.

Disfrazar a tus hijos de ese personaje será realmente fácil. Pero no solo eso, lograrás que esos luzcan un atuendo mucho más original en Halloween que otros muchos de sus compañeros de clase o de sus amigos. Solo tendrás que comprarles una calva, pintarles perilla, ponerles unas gafas y vestirles de negro.

“El Ministerio del Tiempo”

Una de las series que se ha convertido en un antes y un después en la historia de la televisión en nuestro país es “El Ministerio del Tiempo”. Calidad, originalidad, ciencia ficción, tramas perfectamente creadas personajes sólidos, humor y conocimiento de nuestro pasado son las claves de su éxito.

Si eres un verdadero ministérico, ¿por qué no disfrazar a los niños a modo de alguno de sus personajes principales? En concreto, puedes optar por vestirles como el soldado de los Tercios de Flandes Alonso de Entrerríos, el policía de los años 80 “Pacino”, el subsecretario Salvador Martí o la intelectual del siglo XIX Amelia Folch.

Eso sin olvidar que también te puedes inspirar en alguno de los personajes secundarios o esporádicos que han ido apareciendo en la serie. Nos estamos refiriendo a Diego Velázquez, el Cid, Felipe II, Lope de Vega, Napoleón Bonaparte, Alfred Hitchcock, Francisco de Goya o Simón Bolívar.

Otras series para encontrar disfraces

Además de las que te hemos dado a conocer, hay otras series de televisión en las que puedes inspirarte para dar con el disfraz infantil de Halloween perfecto: