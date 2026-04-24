Vox exige más seguridad para los funcionarios de las oficinas de atención al público de Palma

Vox exige más seguridad para los funcionarios de las oficinas de atención al público (OAC) de Palma para garantizar la integridad física tanto de los empleados públicos como de la ciudadanía que acude a realizar gestiones administrativas.

Todo ello después de que el Ayuntamiento de Palma haya procedido este mes a modificar la ubicación del arco de seguridad de acceso de la OAC por la entrada de la plaza Santa Eulalia, eliminando cualquier tipo de control sobre las personas que acceden a estas dependencias.

Este cambio, según el partido liderado en Palma por el concejal y portavoz de Vox, Fulgencio Coll, supone un retroceso en materia de seguridad, dejando completamente expuestos a los trabajadores municipales que desempeñan su labor en la planta baja (OAC), a los propios ciudadanos que acuden a realizar sus trámites (unas 300 personas cada día), y a la totalidad del edificio municipal. Según el número uno de Vox en Palma, se estaría permitiendo la entrada sin control a cualquier persona en la planta baja, comprometiendo la seguridad global de todo el Ayuntamiento.

Se da además la circunstancia de que toda esta semana se han formado largas colas de inmigrantes en estas dependencias municipales, para solicitar el informe de vulnerabilidad y poder así acogerse al proceso de regularización extraordinaria abierta por el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha provocado que la afluencia de público se haya disparado.

La ausencia de controles de acceso incrementa el riesgo ante posibles incidentes, situaciones de conflictividad, o la introducción de objetos potencialmente peligrosos.

Para Coll las medidas de seguridad en edificios públicos no responden únicamente a criterios organizativos, «sino a la necesidad de prevenir riesgos y garantizar entornos laborales seguros.

Según Vox, en este cambio no se habría tenido en cuenta al personal de seguridad del Ayuntamiento, lo que habría repercutido negativamente en el desempeño de sus funciones, generando dificultades operativas, descoordinación y una merma en la eficacia del servicio presentado, porque son los responsables de la vigilancia.

Por ello, Coll exigirá en el próximo pleno que en futuras decisiones que afecten al desarrollo de su trabajo, se cuente con la participación y valoración del personal de seguridad, garantizando así una correcta organización del servicio y el adecuado cumplimiento de sus funciones.

“La seguridad en edificios municipales o en instituciones no es opcional ni negociable. Es una prioridad y obligación imprescindible para restablecer las condiciones de seguridad existentes con anterioridad a este cambio, garantizando así la seguridad y protección de los trabajadores municipales y de los ciudadanos».