La formación Vox ha anunciado este lunes que no apoyará ninguna propuestas de subida del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), la ecotasa, que presente el Govern de Marga Prohens. La portavoz de Vox en el Parlamente, Manuela Cañadas, ha afirmado que su formación está en contra de cualquier aumento de impuestos y que, por ello, no apoyará ninguna subida de la ecotasa. En estas circunstancias, el Govern de Prohens deberá negociar con otras formaciones si finalmente lleva adelante su propuesta de subir el impuesto durante la temporada alta.

Prohens anunció en octubre su propuesta de incrementar el Impuesto de Turismo Sostenible durante los meses de verano aunque recientemente ha admitido que ante la premura de tiempo será difícil aplicar el aumento este año. Será el próximo día 27 de febrero cuando el Ejecutivo presente las primeras conclusiones que justifican el incremento de la ecotasa a la Mesa para el Pacto por la Sostenibilidad.

Una de las principales propuestas del Ejecutivo balear es subir la ecotasa como medida para regular el número máximo de turistas en temporada alta. Si no hay tiempo para subir el impuesto este año, se hará el año próximo, ha dicho el Govern del PP.

De momento el Govern de Prohens no cuenta con apoyos suficiente para aprobar la subida de la ecotasa. Ante el rechazo de Vox, el PP podrá negociar con el PSOE y Més pero estas formaciones apuestan por doblar el impuesto y no por la subida moderada que plantea el Ejecutivo autonómico.

Precisamente este lunes, el portavoz del PSOE en el Parlament, Iago Negueruela, ha criticado tres «grandes incumplimientos» del Govern sobre prohibición de macrogranjas, subidas del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y del canon del agua para grandes consumidores y la negociación o búsqueda de consensos para la aprobación de los presupuestos de este año 2025.

En detalle, el portavoz parlamentario del PSOE ha criticado que desde el Govern «quisieron hacer creer a todos que estaban en contra de la masificación, prometiendo un decreto ley para principios de febrero, que posibilitara la subida del ITS durante los meses de verano, y todavía no se ha presentado»; «se comprometieron a una subida del canon del agua para grandes consumidores y, de momento, tampoco se ha hecho»; y, «aseguraron que buscarían consensos para la aprobación de presupuestos y, de momento, no han llamado a nadie», ha lamentado.

El socialista ha denunciado así que la presidenta Prohens ha empezado el año con tres «grandes incumplimientos»: el incremento del ITS y del cánon del agua para grandes consumidores, la búsqueda de consensos para aprobar presupuestos y la prohibición de macrogranjas.

En el ámbito turístico, Negueruela ha recordado como en el Debate de Política General, Prohens prometió para febrero un decreto ley con medidas valientes para frenar la saturación, con iniciativas como el incremento del ITS o la subida del canon de saneamiento.

Para el portavoz socialista, se trata «de un incumplimiento clarísimo de su palabra, porque ahora anuncian una reunión del pacto por la sostenibilidad para el 27 de febrero en la que no habrá ninguna medida valiente y sólo se presentará un diagnóstico».

Hay que recordar que de esta mesa ya han salido las principales organizaciones ecologistas y casi todos los partidos políticos, por lo que «cualquier medida que allí se adopte en un futuro, tendrá que pasar por el Parlament», ha destacado Negueruela.

Además, el portavoz socialista ha criticado que «todavía nadie del Govern ha llamado a la oposición para habla de los presupuestos». «No sabemos si es porque todos los consellers han estado de vacaciones todo el mes de enero». Se trata, para Negueruela, de «graves incumplimientos» de un Govern «en prórroga, en minoría y sin ideas».