Un vigilante le vacía un bote spray pimienta a un violento colombiano tras una agresión en la Estación Intermodal de Palma

Un vigilante de seguridad de la Estación Intermodal de autobuses intervino el pasado martes en un incidente que terminó con una agresión física y la posterior detención de un hombre por parte de la Policía Nacional. Se trata de un peligroso indigente colombiano que se dedica a robar a los usuarios y enfrentarse al personal de seguridad.

Según el relato de los hechos, el vigilante Miguel Sánchez se encontraba realizando su ronda habitual cuando detectó la presencia de un mendigo tumbado en los bancos de la estación, lo que estaba impidiendo que los usuarios pudieran hacer uso normal del mobiliario público. El responsable de seguridad se acercó al individuo para indicarle que debía abandonar la zona. En un primer momento, el hombre reaccionó de forma poco colaborativa, aunque aparentemente accedió a marcharse del lugar.

Sin embargo, cuando ambos se encontraban en las escaleras del recinto, la situación se tornó violenta de forma repentina. El individuo se giró y, según testigos, golpeó al vigilante en el rostro, iniciándose un forcejeo en el que el agente trató de protegerse mientras seguía recibiendo golpes.

Ante la escalada de la agresión, el vigilante le vació un bote de un spray de pimienta de defensa para intentar neutralizar al atacante y evitar males mayores. En ese momento, un compañero de seguridad acudió rápidamente en su apoyo, logrando entre ambos reducir al individuo hasta la llegada de los agentes policiales.

Posteriormente, la Policía Nacional procedió a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales para su puesta a disposición y esclarecimiento de los hechos. El vigilante agredido explicó tras el incidente la tensión vivida durante la intervención: «Si llega a llevar un objeto contundente, no lo cuento», afirmó a OKBALEARES, en referencia al riesgo de la situación.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido en la estación intermodal, donde la rápida actuación del personal de seguridad evitó, según fuentes del caso, que el incidente fuera a mayores. Hace unos días se inició la toma de declaraciones en los juzgados. El personal de seguridad solicita una orden de alejamiento de la estación para evitar robos y escenas de violencia.