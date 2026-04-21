El ‘perturbado’ de la Estación Intermodal de Palma: graba con su móvil a una mujer que hacía sus necesidades en los baños

Terror en la siempre conflictiva Estación Intermodal de Palma. La Policía Nacional ha detenido a un perturbado por supuestamente grabar con su teléfono móvil a una mujer que se encontraba haciendo sus necesidades en los baños de la estación.

Los hechos se remontan a la tarde del pasado 25 de marzo cuando la víctima, de manera inesperada, sorprendió a un hombre que le estaba espiando en el interior del aseo femenino. Mientras estaba haciendo sus necesidades fisiológicas, el varón sacó su móvil, lo metió por el hueco del cubículo paralelo, y comenzó a grabar un vídeo.

Nada más darse cuenta de la presencia de la cámara, la mujer apartó el terminal y escuchó salir corriendo a un individuo del baño contiguo al suyo. Rápidamente, la afectada informó a los vigilantes de seguridad de lo que había pasado. Por suerte, pudieron visualizar al sospechoso huyendo de la estación a la carrera.

La mujer interpuso una denuncia ante la Policía Nacional, que inició una investigación para identificar al hombre. Tras observar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los agentes del Grupo de Investigación Centro lograron ver al hombre en cuestión.

No fue hasta el pasado jueves 16 de abril cuando los policías procedieron a su detención como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.