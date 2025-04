Vértigo en las alturas

«David venció a Goliath» es un topicazo que a modo de titular encabezó no pocas crónicas de aquellos partidos de fútbol en los que el peor clasificado le ganaba a uno de los grandes. Tanto se llegó a usar en la década de los setenta y ochenta que casi nadie se atreve a rescatarlo, pues se convirtió en una chanza fácil y frecuente en las redacciones deportivas de los periódicos.

No es preciso aclarar qué equipo representa al joven y endeble pastor israelita y cuál ejerce el papel del gigante filisteo en el partido de esta noche en Montjuic ante el que tampoco está de más tener presente que la historia no registra otro duelo semejante con idéntico resultado. Sin ofender.

A modo de metáfora escuché a un empresario palmesano expresar sus quejas ante una oleada de inseguridad ciudadana: «Si un atracador me pone delante una pistola y yo solo tengo un palillo, no tengo la menor posibilidad». Y mientras Arrasate viaja con 20 jugadores, seis bajas y el lastre de un decepcionante empate en Son Moix frente al Leganés cuya única victoria en campo ajeno fue, por cierto, ante el Barça, Hansi Flick dispone de casi todo su armamento cuyo potencial, unido a la destreza de su ejército, no vamos a descubrir.

El líder, seguro de si mismo, no estará por la labor de romper quinielas, salvo alguna apuesta clandestina de estas que no se investigan demasiado o casi nunca, y en caso de que el guión se salte alguna línea, siempre quedará algún penaltito para que no cambie el final de la película. A todo visitante no le queda más que asumir su rol de víctima y rezar para que el estropicio moral no derive en humillación. Y si por aquello de que el fútbol es casi el único deporte donde el débil le puede ganar al más fuerte, salta la sorpresa, suena la campanada u otro suceso inesperado al uso, recuperen la Biblia desde su mesita de noche y relean el capítulo de referencia.

Ah. Las bajas del invitado son: Muriqi, Robert Navarro, Asano, Morlanes, Maffeo y Dani Rodríguez. Habrá cambios obligados y descanso para los agotados tras el esfuerzo de empatar el sábado pasado.

Arbitra Ortiz Arias, de Madrid. Mal pensados, al infierno. Referencias, Alavés 0-Barça 3 y Mallorca 3- Las Palmas 1. Nos remitimos a nuestras apreciaciones en la previa de este último encuentro. Después del espectáculo montado por Cuadra Fernández, (nacido en la capital del Estado y residente, dicen, en Palma) en Villarreal cualquiera de sus colegas es mejor y el designado no es de los peores ni mucho menos.