Juan del Valle es propietario de uno de los pisos de los apartamentos don Pepe de la localidad de Sant Josep (Ibiza), que el actual conseller socialista de Vivienda del Govern balear, Josep Marí Ribas, declaró en ruina en 2020 siendo alcalde de este municipio. Este viernes tendrán que abandonar el edificio las 29 familias que aún se alojan allí.

Del Valle no se muerde la lengua contra el actual primer edil socialista, Ángel Luis Guerrero, que ha mantenido la declaración de ruina que informes técnicos rechazan al igual que los propietarios: “No eres persona, ni tienes sentimiento”.

Tras solicitar a los vecinos de la población “que nos ayuden”, aprovecha la ocasión para dirigirse al primer edil de Sant Josep “por si acaso ve este vídeo”. “A mí, señor Guerrero, se me caería la cara de vergüenza, no saldría a la calle, al menos yo, como persona, pero tú no eres nada, ni eres persona ni tienes sentimientos ni tienes nada, nada, ¿de acuerdo?”.

Tras dar las gracias y fuerza a la plataforma de afectados, desea que “todos tengamos un final feliz porque seríamos felices todos, inclusive usted, señor alcalde Guerrero”. “Feliz Navidad a todo el mundo y que vaya todo bien, porque yo creo en el karma, tengo fe y esperanzas de que va a ir todo bien”.

Este vecino es un afectado más del casi centenar de familias desalojadas de estos apartamentos desde febrero de 2020 por el Ayuntamiento de Sant Josep por una declaración de ruina que todos los propietarios rechazan.

Del Valle, en este sentido, asegura que “no puedo entender cómo el alcalde puede seguir desayunando bien, comiendo bien y sonriendo”. Por ello, solicita “ayuda a todos los que puedan echar una mano”.

“Los apartamentos don Pepe no se van a caer porque tienen solución”, asegura este residente, recordando que así lo corroboran arquitectos y restauradores.

Entre ellos, el despacho Ánima Arquitectura, que tras un exhaustivo análisis del edificio concluyó que el inmueble era recuperable, no había riesgo de colapso y cifraba en 320.000 euros la inversión para una reforma integral del mismo.

Un informe que no ha hecho rectificar al gobierno municipal socialista su decisión de proceder al desahucios de estas familias, decisión tras la cual Del Valle cree que «hay algo detrás, seguro».

Una vez que se consume el desalojo de las últimas 29 familias, la mitad de los propietarios deberán seguir pagando la hipoteca del piso que van a abandonar, más los gastos de alquiler de la nueva vivienda a la que se tendrán que trasladar. El Consistorio sólo les garantiza cuatro meses de alojamiento en un complejo residencial y el Govern balear, de la también socialista Francina Armengol, ya les ha comunicado que no cederá un solo piso social para su realojo.