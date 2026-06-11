Un turista borracho se arrastra por los suelos en Playa de Palma para poder alcanzar su trofeo: una cerveza

Con la temporada turística a pleno rendimiento, los episodios de desfase en la conocida zona de la Playa de Palma están a la orden del día. El último y surrealista acontecimiento ocurrió hace tan solo unos pocos días, dejando una estampa difícil de olvidar. Un hombre, completamente bajo los efectos del alcohol, fue grabado mientras se arrastraba por los suelos en plena vía pública con un único y ansiado objetivo: conseguir su trofeo de la noche, una última cerveza.

Los hechos se desencadenaron en plena madrugada. El varón, que lucía una camiseta de la selección alemana de fútbol, presentaba un estado visiblemente deplorable tras haber ingerido ingentes cantidades de bebidas alcohólicas. Prácticamente sin conocimiento, totalmente desorientado y sin ser consciente de dónde se encontraba, el turista fue localizado en el asfalto, reptando con dificultad para alcanzar lo que perfectamente podría ser su enésima consumición de la jornada.

Tal y como se puede comprobar de forma explícita en las imágenes del vídeo al que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, la situación del individuo era límite: llevaba los pantalones casi bajados y su capacidad motriz era tan nula que apenas podía dar un paso.

El incidente no es un hecho aislado, sino el reflejo de la cruz del verano. Todo este lamentable espectáculo ocurrió en una calle residencial donde habitan cientos de personas. Se trata de vecinos que, año tras año y cada temporada estival, se ven obligados a soportar el incivismo de turistas borrachos que repiten este tipo de comportamientos en las puertas de sus casas.

De hecho, este no es el primer episodio incívico que se ha vivido esta temporada en Playa de Palma. Hace unas pocas semanas, los vecinos y empresarios de la zona denunciaron públicamente la presencia de turistas extranjeros durmiendo en los rellanos de los edificios residenciales tras largas noches marcadas por la fiesta, el desenfreno y los excesos con el alcohol.

Tal y como manifestaron los afectados a través de Facebook, algunos optan por pasar la noche y descansar en las zonas comunes de los bloques de viviendas, justo frente a los accesos de los portales de los ciudadanos.