Terror al volante: asalta a una taxista con un arma en Palma y le roba dinero, un móvil y una tablet

Lo que parecía un simple trayecto en taxi terminó convirtiéndose en un violento asalto. La Policía Nacional detuvo a mediados del pasado mes de abril a un hombre por amenazar a una taxista poniéndole un arma en el cuello al finalizar el viaje.

La víctima recogió al cliente en la localidad de Santa Ponsa para llevarlo a la barriada palmesana de La Soledad. Durante el trayecto, todo transcurrió con normalidad y sin ningún tipo de incidente, según ha informado el cuerpo en un comunicado.

Sin embargo, cuando se aproximaban al destino, el cliente le dijo que se detuviera inmediatamente. Instantes más tarde, el varón esgrimió un arma, agarró a la conductora fuertemente por el cuello por detrás y le exigió que le diera todo el efectivo que tuviera.

Presa del pánico, la mujer le terminó entregando dinero, un teléfono móvil y una tablet. Además, la taxista sufrió heridas leves en el cuello. El agresor, finalmente, abandonó el lugar a la carrera.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional empezó la investigación para identificar al presunto autor de la agresión y el robo. Tras averiguar su identidad, fue arrestado este lunes.

El detenido ya contaba con antecedentes por hechos similares ocurridos en las últimas semanas.