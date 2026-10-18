Terror en Manacor: un hombre ataca con un machete de 60 centímetros a un joven a la salida de una discoteca

La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Manacor a un hombre español por asaltar a otro a la salida de una discoteca. El agresor acorraló a la víctima en un aparcamiento a oscuras y le atacó repetidamente con un machete de 60 centímetros, provocándole una herida abierta en la pierna que requirió atención hospitalaria urgente.

Los hechos se desencadenaron durante la noche del pasado miércoles en un local nocturno de la localidad, donde dos hombres mantuvieron una disputa con otros individuos. Tras el altercado, la víctima y un amigo abandonaron el lugar para ir a pie hacia su hotel. Sin embargo, antes de poder llegar a su destino, fueron sorprendidos e interceptados en una zona de aparcamiento con muy poca iluminación por dos de los varones con los que habían discutido previamente.

Fue en ese instante cuando la situación se tornó crítica: uno de los asaltantes amenazó frontalmente a la víctima y sacó un machete de grandes dimensiones. A pesar de que el agredido logró esquivar hábilmente varios de los embates iniciales con el arma blanca, terminó recibiendo un impacto en la pierna izquierda. Tras asestar el golpe, el atacante emprendió rápidamente la huida del lugar.

Alertados del suceso, varios agentes de la Policía Nacional se desplazaron de inmediato hasta la zona del asalto e iniciaron intensas batidas por los alrededores para dar con el paradero del sospechoso, quien ya había logrado escapar. Mientras tanto, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro sanitario para recibir tratamiento médico por una profunda herida abierta de ocho centímetros.

A partir de ese momento, el Grupo de Policía Judicial de Manacor asumió el caso y puso en marcha una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido. Tras diversas pesquisas, los investigadores lograron identificar al presunto autor de la agresión y desplegaron un operativo de localización la tarde del viernes, culminando con la interceptación y detención del individuo por un delito de lesiones.