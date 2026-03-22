Siete detenidos por asaltar un rent a car de Mallorca con armas simuladas y robar coches de lujo

La Policía Nacional ha detenido a siete varones, cuatro de ellos adultos y tres menores de edad, por el robo de vehículos de alta gama en una empresa de alquiler de coches de Mallorca.

Gracias a una profunda investigación llevada a cabo por agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría Centro, se pudo comprobar que, en el primer delito cometido, los ladrones se desplazaron hasta la empresa de alquiler y, una vez allí, dos de ellos saltaron la valla perimetral del recinto y manipularon varios vehículos estacionados. Finalmente, accedieron a un coche de alta gama y huyeron del lugar con él en dirección contraria.

El segundo robo se produjo 48 horas más tarde. Los ahora detenidos se desplazaron nuevamente hasta el mismo recinto y, tras forzar la puerta trasera, cuatro integrantes de la banda accedieron al interior del aparcamiento. Después de manipular varios vehículos, sustrajeron dos turismos y abandonaron el lugar a gran velocidad.

Ese mismo día, los agentes tuvieron conocimiento de que el primero de los vehículos sustraídos había aparecido siniestrado y abandonado en la autopista de Palma, en dirección a Llucmajor.

Cuatro días después, los presuntos autores regresaron a la empresa a bordo de uno de los vehículos robados. Antes de acceder al recinto, sufrieron una colisión y abandonaron el lugar a la carrera antes de la llegada de los agentes.

Posteriormente, los agentes comprobaron que los sospechosos intentaron acceder de nuevo al recinto en dos días distintos. En estos intentos, manipularon el circuito eléctrico de la empresa, dejándola sin suministro con la intención de desactivar el sistema de videovigilancia y poder cometer un nuevo robo.

En el último de los robos, dos de los presuntos autores accedieron al interior con pasamontañas e intentaron sustraer varios vehículos. Sin embargo, la empresa de seguridad alertó a la Policía Nacional. Los agentes, una vez en el lugar, interceptaron a dos varones antes de que abandonaran la zona, procediendo a su detención.

Tras estas primeras detenciones y una vez confirmada la identidad y participación de al menos otros cinco implicados, los agentes iniciaron un operativo para su localización y detención.

En el transcurso de la investigación, los agentes localizaron uno de los vehículos sustraídos. En su interior hallaron tres pasamontañas, un arma simulada y una palanqueta, objetos utilizados por los presuntos autores tanto para ocultar su identidad como para forzar los accesos al recinto.

Posteriormente, tras la detención de todos los implicados y la recuperación de otro de los vehículos sustraídos utilizado para perpetrar los robos, se intervinieron joyas, relojes, dinero en efectivo, teléfonos móviles, un puñal y un cincel.

A los presuntos autores se les imputan delitos de robo con fuerza, hurto de uso de vehículo, pertenencia a organización criminal y daños.