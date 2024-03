Sant Antoni-Fibwi Palma: derbi balear en la LEB Plata

Tras encadenar dos victorias consecutivas, el Fibwi Palma quiere seguir mejorando sus prestaciones. El equipo entrenado por Ricardo Úriz afronta hoy a las 19.30 un derbi ante el Class Bàsquet Sant Antoni en el que los mallorquines tratarán de sumar una nueva victoria que les permita seguir alejándose de la zona baja de la tabla clasificatoria y les permita mantenerse también en la zona tranquila de la misma.

Tras la victoria ante el Gran Canaria B, el equipo palmesano ha trabajado a fondo esta semana para llegar en las mejores condiciones posibles a un partido ante uno de los rivales más potentes de la categoría y que afronta el encuentro con la necesidad de sumar para seguir con opciones de cerrar la temporada regular en la primera posición de la clasificación.

De cara al encuentro, Ricardo Úriz sigue sin poder contar con Sidney Correia pero, al igual que en la jornada anterior, sigue teniendo al resto de jugadores a su disposición. Enfrente, el Fibwi Palma, que contará con la presencia de seguidores apoyando desde la grada, tendrá a un Class Bàsquet Sant Antoni que cuenta con una plantilla en la que jugadores como Álex Llorca, Daniel de la Rúa, Vinicius, Jordi Grimau o el ex Palma Fede Uclés dan forma a un equipo que está completando una notable temporada.

“Nos enfrentamos al segundo clasificado, un equipo diseñado para estar arriba y que está haciendo una gran temporada y, para mi, son los grandes favoritos por resultado y por situación”, ha explicado Ricardo Úriz tras el último entrenamiento del equipo. El técnico del Fibwi Palma ha apuntado que el equipo ibicenco cuenta “con jugadores importantes en la categoría” y que el equipo sabe “de la dificultad del partido” subrayando que el conjunto mallorquín viajará hoy “con la ilusión de competir. Quedan cuatro jornadas y estamos en un momento de necesidad. Va a ser un partido duro y a cara de perro. Ambos equipos vamos a tener que estar en nuestra mejor versión para poder sacar un resultado positivo”.

En lo referente al partido ha apuntado: “Es un partido en el que primero tenemos que estar bien nosotros porque si no lo estamos Sant Antoni lo va a tener más fácil. Ellos tienen muchas armas y muchas maneras de crear. Vamos a intentar tapar sus mayores virtudes sabiendo que tapar todo del Sant Antoni va a ser complicado pero esa es sólo la segunda parte, la primera es que nosotros tenemos que estar bien. Si lo estamos, les vamos a poner en problemas. Cuando te enfrentas a equipos como ellos si están muy bien lo tienes complicado pero si tú no estás muy bien, lo tienes imposible”.

Sobre estas últimas jornadas ha explicado Úriz que “nosotros miedo no sentimos. Desde hace un tiempo tenemos claro que la situación del equipo es la que es y quiero al equipo bien centrado y focalizado en lo que tenemos que hacer. En las últimas semanas hemos logrado resultados pero no van a servir de nada si en los cuatro partidos que nos quedan no seguimos en la misma línea y no tenemos claro que venimos de sufrir y que vamos a sufrir en los partidos que nos quedan. Tenemos un calendario difícil y duro como el de los otros equipos. No nos podemos desviar de la idea que tenemos juguemos contra quién juguemos” añadiendo que “pase lo que pase quiero al equipo unido. No sabemos qué es lo que nos va a deparar la temporada y tenemos que estar preparados para jugar un play off, para salvar la categoría, jugar un play out o incluso para un descenso directo. Todas las opciones están abiertas y quiero al equipo en las mejores condiciones para luchar por lo que tengamos que luchar”.