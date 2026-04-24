La Sandberg PalmaVela presenta su 22ª edición con más de 1.400 regatistas y 9 días de competición

El Real Club Náutico de Palma ha presentado este viernes ante los medios la 22ª edición de la Sandberg PalmaVela, una de las grandes citas del calendario náutico internacional que volverá a reunir a más de 1.400 regatistas en la bahía de Palma.

La regata se desarrollará a lo largo de 9 días de competición, combinando dos formatos que definen su identidad: la Larga, la prueba offshore que arrancará mañana sábado recorriendo el archipiélago balear, y la regata multiclase, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en la bahía de Palma.

El acto contó con la presencia de representantes institucionales y del sector náutico, entre ellos el CEO de Sandberg Estates, Michael Sandberg; el presidente de la Real Federación Española de Vela, Joaquín González Devesa; el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz; la presidenta de la Federación Balear de Vela, Catalina Darder; el presidente de la clase Mini 6.50, Timothée Villain-Amirat; Kiko Villalonga, director de PortsIB; Patrick Tous, mánager de ÚBICO Corporate Mobility; y el director general de Deportes del Ayuntamiento de Palma, David Salom; además de representantes del Real Club Náutico de Palma.

El director del Real Club Náutico de Palma, Manu Fraga, destacó el excelente momento de participación que vive la regata: «Estamos muy satisfechos con la respuesta de la comunidad de la vela pesada en esta 22ª edición. Haber alcanzado una participación tan alta en nuestros dos grandes actos confirma que la regata sigue siendo un referente en el calendario mediterráneo».

Fraga subrayó, además, el atractivo deportivo de ambos formatos: «La Larga vuelve a mostrar su enorme atractivo offshore con una flota muy diversa y competitiva, mientras que la Multiclase reunirá en la bahía de Palma a embarcaciones y tripulaciones de primer nivel”.

En cuanto a la composición de la flota, puso en valor la fidelidad de las clases ORC, tanto en A2 como en tripulación completa, así como la espectacularidad de los Maxi. Como novedades, la regata incorpora este año la clase Mini 6.50, que introduce el componente de navegación en solitario, y refuerza la presencia de los TP52, consolidando Palma como punto de partida de su temporada.

El vocal de vela del RCNP, Hugo Ramón, quiso remarcar el esfuerzo de los equipos y la diversidad de la flota: «PalmaVela se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario mediterráneo, capaz de reunir barcos muy distintos, tripulaciones internacionales y formas muy diversas de entender la vela, desde la competición en bahía hasta la navegación offshore. La incorporación de la clase Mini 6.50 no es solo sumar una clase más, es abrir la puerta a una vela más oceánica, más humana y más cercana a la esencia de este deporte», señaló.

En esta misma línea, Timothée Villain-Amirat, presidente de la clase Mini 6.50, señaló la importancia de esta primera participación de los “ministas” en la regata: «Es la primera vez que los Mini 6.50 participan en la PalmaVela y estamos muy satisfechos de estar aquí. Volvemos a Palma dos años después de una experiencia muy positiva en la Palma-Melilla-Palma y esperamos que este sea el inicio de una larga colaboración con el Real Club Náutico de Palma».

Finalmente, el CEO de Sandberg Estates, Michael Sandberg, puso de relieve el compromiso de la compañía con la regata: «Para Sandberg Estates es un honor dar nombre a la regata, un año más, a través de nuestro patrocinio. Queremos agradecer al Real Club Náutico de Palma y a todo el equipo organizador el esfuerzo que realizan para que, edición tras edición, esta regata siga siendo un auténtico emblema de Mallorca».

Arte y mar: la 13ª colección de premios

En el marco de la presentación se dio a conocer también la 13ª Colección de Premios de la Sandberg PalmaVela, que este año estará compuesta por una selección de fotografías del proyecto MARE.

MARE es una iniciativa colectiva que promueve la conservación del mar Balear a través de la imagen, utilizando la fotografía como herramienta para poner en valor su belleza, sensibilizar sobre sus amenazas y reforzar el vínculo entre la sociedad y el entorno marino.

Con más de dos décadas de historia, la Sandberg PalmaVela continúa consolidándose como una de las regatas más completas del Mediterráneo y una cita imprescindible en el inicio de la temporada de vela en Europa.