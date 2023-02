Ruth Mateu desmiente en el juzgado las acusaciones de fraude denunciadas por el PP de Andratx

La ex consellera de Cultura del Govern balear y regidora en el Ayuntamiento de Andratx, Ruth Mateu, ha defendido este lunes en el Juzgado la legalidad de una serie de actuaciones denunciadas por el PP, acusaciones que la militante de MÉS ha desmentido afirmando estar «muy tranquila».

Mateu comparecía este lunes como investigada ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma por una denuncia presentada por el Partido Popular. Los populares presentaron el escrito cuando estaban en la oposición y la dirigieron contra todo el equipo de gobierno por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude a la administración.

La Fiscalía Anticorrupción apoyó la denuncia del PP, pero sin embargo, al igual que ocurrió la semana pasada con el ex alcalde andritolx, Toni Mir (PSOE), ningún fiscal ha acudido al interrogatorio. Acompañada de su abogado, Sebastià Rubí, Ruth Mateu ha indicado esta mañana que ya ha dado las explicaciones pertinentes y ha manifestado que está «muy tranquila», recoge la agencia Europa Press.

En este contexto, Mateu ha acusado al PP de instrumentalizar la Justicia con fines políticos, lamentando que, por querer actuar para «arreglar los problemas del pueblo», los regidores de la izquierda acaben en el Juzgado. Asimismo, la militante del partido independentista que lidera Lluís Apesteguia en Baleares ha aclarado que no era la regidora de Hacienda en el momento en el que se realizaron actuaciones denunciadas que le atribuye la denuncia.

En cualquier caso, ha negado que se concedieran subvenciones nominativas a determinas entidades por el hecho de participar en ellas personas cercanas a MÉS per Mallorca. El pasado viernes compareció, por esta misma denuncia, el ex alcalde, Toni Mir. Dado que el escrito del PP le señalaba como máximo responsable del Ayuntamiento en calidad de primer edil, Mir aclaró en el Juzgado que no ostentaba el cargo cuando se firmaron los contratos denunciados.

De hecho, los contratos son de 2019 y 2020, la denuncia se presentó el 10 de mayo de 2021 y Mir asumió la alcaldía el 29 de mayo. Katia Rouarch, de El PI, y Joan Manera, de MÉS, habían ocupado el cargo los dos años anteriores, un reparto pactado entre los partidos en un acuerdo tras las elecciones.

Igual que Mateu, el ex alcalde defendió las actuaciones del equipo de gobierno, y abundó en las dificultades que encuentran las administraciones locales a la hora de contratar debido a que se imponen excesivas trabas burocráticas a los trámites más nimios.

En fechas próximas están también citados a declarar otros miembros del equipo de gobierno anterior: Margarita Esteva, Abilio Sánchez y Antoni Bordoy (PSIB), y Llorenç Suau (El PI). Estas declaraciones se habían señalado inicialmente para septiembre pero se han ido retrasando.

Se da la circunstancia de que Suau, portavoz del PI, apoyó la moción de censura junto a PP y Cs que este verano, a diez meses de las elecciones, arrebató la alcaldía a los socialistas y puso al frente del consistorio a Estefanía Gonzalvo (PP).

Cabe recordar que en marzo de 2017 la presidenta del Govern, Francina Armengol, destituyó a Mateu de su cargo como consellera de Transparencia y Cultura. Un cese que vino motivado por un escándalo destapado por el Diario de Mallorca. Armengol y la cúpula de Més pactaron la salida de la consellera tras haberse hecho públicos la adjudicación a dedo de contratos por parte de altos cargos de la coalición MES por un importe hasta el momento de 145.000 euros.