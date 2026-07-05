Roba un coche de alquiler valorado en 30.000 euros y le acaban pillando por aparcarlo mal en Menorca

Lo que parecía un robo perfecto acabó frustrado por un simple error de estacionamiento. La Policía Nacional ha detenido en Menorca a un hombre acusado de apropiarse de un coche de alquiler valorado en 30.000 euros, el cual fue localizado gracias a que estaba mal aparcado.

El caso comenzó en enero a raíz de la denuncia interpuesta por una empresa de alquiler de vehículos, que alertaba de la sustracción del turismo en sus instalaciones de Maó. Meses después, el coche fue localizado por la Policía Local gracias a que se encontraba estacionado de forma indebida en la vía pública.

Al cotejar las placas en las bases de datos de la Dirección General de la Policía, los agentes constataron que el sistema mantenía un señalamiento activo por robo, por lo que el automóvil fue retirado de inmediato al depósito municipal.

Durante la correspondiente inspección técnica realizada por la Policía Científica, los investigadores hallaron en el interior del habitáculo un teléfono móvil y documentación tanto personal como laboral.

El análisis pormenorizado de estos efectos, junto con el visionado de las cámaras de videovigilancia de la zona donde el sospechoso trabajaba, permitió a los agentes situar de forma inequívoca al implicado haciendo un uso ordinario del turismo, con el que llegó a recorrer casi 2.000 kilómetros desde que se denunció su desaparición.

Una llamada falsa para salvar el coche

Por si fuera poco, la investigación destapó un detalle clave y curioso: en el preciso instante en que la Policía Local descubrió el vehículo mal aparcado y comprobaba que figuraba como robado, el Centro de Emergencias 112 recibió una llamada que alertaba de una supuesta riña multitudinaria en un establecimiento cercano. Los agentes comprobaron posteriormente que tal pelea nunca existió.

Las pesquisas de la Policía Nacional confirmaron que la línea telefónica utilizada para dar este falso aviso pertenecía a un familiar directo del sospechoso. Los investigadores concluyeron que la llamada se realizó con el único objetivo de desviar la atención de las patrullas y movilizarlas hacia otro punto, intentando así que el implicado pudiera retirar el coche del lugar de manera apresurada.

Tras recopilar todos los elementos probatorios, el presunto autor fue citado formalmente en las dependencias policiales, donde finalmente se procedió a su detención.