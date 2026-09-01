Rescate de urgencia en Sóller: un hombre herido grave tras caer desde siete metros mientras hacía barranquismo
El accidente se ha producido alrededor de las 13.10 horas en el torrente de Ses Llemes
La víctima, de 51 años, ha sufrido politraumatismos y ha sido evacuada al Hospital Son Espases
Un hombre de 51 años ha resultado herido de gravedad este martes tras sufrir una caída de unos siete metros de altura mientras practicaba barranquismo en el torrente de Ses Llemes, en el municipio mallorquín de Sóller.
El accidente se ha producido alrededor de las 13.10 horas, según ha informado el SAMU 061, que ha movilizado los recursos sanitarios necesarios para atender al herido.
Por causas que todavía se desconocen, el hombre se ha precipitado desde una altura aproximada de siete metros mientras se encontraba realizando barranquismo en el torrente. Como consecuencia del impacto, ha sufrido diversos traumatismos y ha quedado en una zona de difícil acceso, lo que ha obligado a intervenir a los equipos de rescate.
Los Bomberos de Mallorca han participado en el operativo y han rescatado al herido con el helicóptero Milana. Una vez extraído de la zona de difícil acceso, la víctima ha sido trasladada hasta una ambulancia para recibir atención sanitaria.
El hombre, que presentaba politraumatismos, ha sido evacuado en estado grave al Hospital Universitario Son Espases, en Palma, donde ha quedado ingresado para ser atendido de las lesiones sufridas.
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