Los socialistas prometen climatizar todas las aulas de los colegios de Baleares cuando Armengol lo rechazó la pasada legislatura

El PSOE promete ahora climatizar todas las aulas de colegios de Baleares, una iniciativa que la ex presidenta socialista del Govern, Francina Armengol, rechazó la pasada legislatura cuando estaba al frente del Ejecutivo de las islas.

De hecho, este rechazo motivó que el PP, entonces en la oposición, responsabilizara a los partidos del Govern de la insuficiente climatización de los centros educativos tras oponerse socialistas, separatistas de Més y Podemos, a las enmiendas presentadas por los populares a los presupuestos autonómicos en los últimos años, para destinar fondos a este fin.

«El Govern siempre ha votado en contra de nuestras propuestas para mejorar la climatización de los centros educativos», denunciaba la entonces diputada del PP y hoy portavoz y consellera del PP en el Consell de Mallorca, Nuria Riera.

Ahora los socialistas cuando están haciendo oposición al Govern del PP de Marga Prohens, con su candidata autonómica y secretaria de Estado de Turismo al frente, Rosario Sánchez, prometen lo que no hizo la que le digitó para el cargo, la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol: adaptar todos los centros escolares para combatir el calor y que la próxima legislatura «todas las aulas, de todas las islas, estén climatizadas».

Y ya puestos, aunque sin ofrecer dato alguno del coste que tendría para las arcas autonómicas la climatización de los más de 300 colegios e institutos de Baleares, la socialista propone poner en marcha un «programa para sembrar árboles en todos los patios escolares», realizar un «acompañamiento a las familias para la compra de libros y material escolar» e implicarse en el «diálogo permanente con la comunidad educativa» para mejorar la educación pública.

Sánchez considera que los alumnos y familias de Baleares han iniciado este curso escolar con ilusión, pero sin el acompañamiento del Govern en aspectos tan necesarios como las medidas contra el cambio climático o el encarecimiento del material escolar, porque, según la socialista, el compromiso del Govern de Marga Prohens está «con la educación privada y no con la pública”.

Un más que manido discurso que difícilmente encaja con la realidad de que, sin ir más lejos, en este curso escolar por primera vez hay servicio de comedor en los 243 centros públicos de Educación Infantil y Primaria después de que el Govern haya realizado actuaciones de adecuación de cocinas en un total de 19 centros este verano (un total de 48 desde el curso 2023-2024).

En cuanto al plan de climatización, la Conselleria ha llevado a cabo acciones de climatización en algunos centros educativos con la instalación de sistemas de ventilación con la colaboración de los ayuntamientos.

De hecho, el conseller Antoni Vera (PP) ya anunció que invertirá unos 23 millones de euros en la mejora de la climatización de hasta 19 colegios de las Islas, entre los que se les dará prioridad a la Escuela de Educación Infantil Magdalena Humbert de Mahón, el IES Marc Ferrer de Formentera y la Escuela de Educación Especial Son Ferriol de Palma.

Además la Conselleria, a través del Ibisec, ya ha ejecutado numerosas mejoras en climatización desde el año 2023, que han supuesto una inversión de unos diez millones de euros.