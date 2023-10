El PSOE de Baleares, con la hoy presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general de esta formación, Francina Armengol, a la cabeza, ha exigido al Ejecutivo del PP liderado por Marga Prohens que sea la politizada universidad balear la que decida la imposición del catalán y dé el visto bueno o rechace la Oficina de garantía de la libertad lingüística que gestionará Vox y que se pondrá en marcha, en teoría, en enero.

Lo ha hecho a través de una iniciativa parlamentaria registrada de urgencia, en la que reclama al Govern que solicite «el asesoramiento de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) antes de manifestar su criterio respecto de la toma en consideración de la Proposición de Ley de Creación de la Oficina de garantía de la libertad lingüística en las Islas Baleares» que debe de garantizar la coexistencia de las dos lenguas oficiales en las Islas.

En la Proposición no de Ley se indica que el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares establece que «la institución oficial consultiva en todo lo que se refiere a la lengua catalana será la Universidad de las Islas Baleares (UIB)».

Los socialistas apuntan también al hecho de que según diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, si el Estatuto ha previsto y ha considerado que esta institución (UIB) es la idónea para asesorar al Govern en materia de lengua catalana por el «carácter marcadamente científico y de conocimientos» que tiene, «obviar su intervención constituye una vulneración del reconocimiento estatutario que la UIB tiene en el ámbito de la lengua catalana».

En concreto, el artículo citado señala que «la institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana será la UIB, pudiendo participar la Comunidad Autónoma en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, formada por todas las comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana».

Por tanto, no se le otorga al veredicto de este organismo ningún carácter vinculante respecto al uso de las dos lenguas oficiales en Baleares. Un hecho a tener en cuenta dado el posicionamiento en contra del bilingüismo del actual consejo de dirección de la UIB, que el pasado mes de enero, sin ir más lejos y plegándose a los espías del catalán, la denominada Plataforma per la Llengua que denuncia a los profesores universitarios que no la usan, acordó imponer el uso de esta lengua en el 35% de clases.

Entidades como la asociación de profesores a favor del bilingüismo en Baleares, PLIS Educación por favor, denunciaron esta decisión puesto que infringe la propia Ley de Normalización, que permite a los profesores dar sus clases en la lengua que deseen.

También la entidad Hablamos Español exigió al Govern balear de Marga Prohens el pasado mes de julio anular esta normativa de usos lingüísticos y llevó el caso a los tribunales.

Pero conocedores del posicionamiento a favor de la imposición del catalán, los socialistas exigen al Ejecutivo balear del PP que reconozca «que la UIB es la institución consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana» y acate su veredicto «dado su carácter científico y académico», precisan en su iniciativa parlamentaria.