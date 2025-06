Prohens tras el ‘caso Cerdán’: «Cada día resulta más insoportable e insostenible»

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha lamentado «otro capítulo más de la corrupción» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el PSOE después de que se haya desvelado un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al Tribunal Supremo y que vincula al hasta ahora ‘número tres’ en el PSOE y secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, con el cobro de comisiones por la adjudicación ilegal de obras públicas.

«Cada día resulta más insoportable. Cada día es más insostenible», ha criticado la líder del Ejecutivo balear en un mensaje en la red social X.

Según Prohens, «no gobiernan, no gestionan, no están en los problemas de los ciudadanos» sino que «solo resisten, se defienden y se revuelven en el barro». «Los ciudadanos no merecen esto. Ha llegado la hora de la decencia», ha zanjado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves desde Ferraz donde, cercado por la corrupción tras la dimisión del ya ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha anunciado una «auditoría externa» de las cuentas de la formación y su compromiso con «renovar el comité federal». Además, Sánchez ha rechazado una vez más el adelanto electoral hasta 2027.

Cerdán ha informado en la tarde del jueves de su dimisión, salpicado por el informe de la UCO que le señalaba por gestionar mordidas junto a José Luis Ábalos y el asesor de este, Koldo García. Pedro Sánchez ha mostrado su «enorme decepción» con el que hasta hace unas horas era su número tres en el PSOE.

«Además de haber pedido la dimisión del secretario de organización del PSOE, quiero anunciar que a pesar de los informes positivos, pondré en marcha una auditoría externa sobre las cuentas del PSOE e impulsaré una restructuración de la comitiva federal», ha comunicado Sánchez. «Aunque la decepción es grande la respuesta será siempre contundente», ha expuesto.