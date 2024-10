El programa de viajes del Imserso arranca con más de 4.500 participantes en apenas 48 horas

Los primeros viajes del programa de turismo social del Imserso, gestionado por TurismoSocial, UTE perteneciente a Ávoris, arrancaron el pasado domingo 6 de octubre con gran entusiasmo por parte de los viajeros.

Este primer día de operaciones marcó el inicio de una temporada muy esperada, con un total de 1.600 viajeros que partieron desde más de 30 provincias españolas hacia distintos destinos en la costa peninsular, las Islas Canarias, así como diversas capitales de provincia y circuitos culturales, informa la compañía en un comunicado.

Este lunes se sumaron 3.000 nuevos viajeros, situando el número de participantes en más de 4.500 en apenas 48 horas.

Los viajeros ya disfrutan de estancias programadas en algunas de las zonas turísticas más icónicas del país. Entre los destinos más solicitados se encuentran las costas peninsulares y las Islas Canarias y Baleares, que siguen siendo grandes referentes para este colectivo por su clima privilegiado y la variedad de actividades ofrecidas.

Además, se han organizado circuitos culturales que abarcan ciudades como Madrid, Sevilla y Toledo, donde los participantes pueden sumergirse en la rica historia y cultura del país. Para los amantes de la naturaleza, los parques nacionales y rutas de senderismo en regiones como Asturias y Cantabria también figuran entre las opciones.

Este programa, que este año ha puesto a la venta un total de 886.269 plazas, se divide en tres grandes lotes: el Lote 1 destinado a la costa peninsular con 443.887 plazas, el Lote 2 para las Islas Baleares y Canarias con 230.039 plazas, y el Lote 3, dedicado a escapadas culturales y turismo en Europa, que cuenta con 212.343 plazas.

Además de proporcionar unas vacaciones asequibles y adaptadas a las necesidades de las personas mayores, el Imserso juega un papel clave en la desestacionalización del turismo. A través de su amplio calendario, que se extiende hasta mayo de 2025, contribuye a mantener el flujo de viajeros en hoteles y establecimientos turísticos más allá de la temporada alta.

Este año el programa ha conseguido aumentar la adhesión de hoteles, con un 5% más de establecimientos involucrados respecto al periodo anterior, lo que refuerza su relevancia tanto para el sector turístico como para la economía local.

Beatriz Varela, directora general de TurismoSocial, destaca el impacto positivo del programa: «No sólo estamos ofreciendo vacaciones asequibles a nuestros mayores, sino que también estamos fortaleciendo la industria turística durante los meses en los que tradicionalmente baja la demanda. Este programa es un ejemplo de cómo el turismo puede beneficiar a toda la sociedad, tanto a los viajeros como a los profesionales del sector».

La emoción y gratitud de los participantes ha sido una constante desde el inicio. Carmen, sevillana de 72 años, asegura que llevaban «todo el año esperando este momento». «Para nosotros es una oportunidad de disfrutar de la vida y de descubrir rincones preciosos de España con gente maravillosa. No me había tomado unas vacaciones así desde hace tiempo y no puedo estar más agradecida por esta experiencia», explica.

Por su parte, Manuel, de 68 años y de Barcelona, afirma que «después de toda una vida trabajando, estas vacaciones nos saben a gloria. Es como un premio por todo lo que hemos pasado. El trato es excelente, las actividades están muy bien organizadas y las disfrutamos muchísimo».

Ávoris subraya que con los viajeros repartidos por los distintos destinos del programa, TurismoSocial contribuye al objetivo establecido por el Imserso de combatir la soledad, brindando además bienestar y descanso a un colectivo que, después de décadas de esfuerzo, merece disfrutar de unos días inolvidables en los mejores enclaves de España.