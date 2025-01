El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha expresado su respeto a las resoluciones judiciales y su voluntad de seguir colaborando con la Justicia para aclarar los hechos en relación a las imágenes de Aurora Picornell y las Roges del Molinar. A través de un comunicado, la segunda autoridad de las Islas se ha pronunciado de este modo después de conocerse que el juez instructor ha acordado continuar las diligencias en el procedimiento abierto por un supuesto delito de odio.

Este lunes el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas en el procedimiento abierto por delito de odio contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox). En el auto, el juez considera que hay indicios suficientes para considerar que los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito de odio del que Le Senne puede ser responsable penal.

El auto se ha firmado unos días después de que el fiscal delegado de delitos de odio, José Díaz, pidiera el archivo de la causa. El fiscal considera que el presidente del Parlament balear no cometió un delito de odio al rasgar la foto de Aurora Picornell que exhibía sobre su ordenador la vicepresidenta de la Cámara, Mercedes Garrido (PSOE).

Le Senne, por su parte, insiste en que sigue gozando de la presunción de inocencia y hace hincapié en que el instructor se ha limitado a practicar las correspondientes diligencias de investigación que se deberán valorar en el juicio. El juez, sin embargo, cree que Le Senne actuó «mostrando rabia, ira y desprecio».

Así consta en la interlocutoria que el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Palma ha dictado y en la que acuerda continuar las diligencias en el procedimiento abierto contra la segunda autoridad del archipiélago por delito de odio, informa Europa Press.

Según el juez, «el ataque llevado a cabo por el investigado con sus actos revela un odio evidente hacia la ideología de las personas que estaban representadas en esas imágenes, causando un evidente daño moral a la memoria de las Roges del Molinar».

El magistrado se apoya en este caso no sólo en el visionado de las imágenes del pleno sino también en el testimonio que prestó la socialista Mercedes Garrido, «que pudo presenciar in situ y desde una posición privilegiada» la comisión de los actos.

El juez reitera que este comportamiento no sólo menoscaba la memoria de las víctimas, sino también de sus familiares, del partido político al que pertenecían, además de la sociedad en general, ya que las mismas tienen concedidos numerosos honores y distinciones públicas por los valores que representan y simbolizan.

El instructor considera así que Le Senne pudo haber lesionado la dignidad de Aurora Picornell y el resto de víctimas, en contra del criterio de la Fiscalía, que interesó que se acordara el sobreseimiento de las actuaciones entendiendo que no ha quedado debidamente acreditado el dolo que conforma el tipo subjetivo de delito investigado.

Para el magistrado, no obstante, los hechos no pueden desligarse del lugar, el momento y la persona que comete estos actos y de las personas o grupos de personas contra las que se comete.

«Los hechos no ocurren en cualquier lugar, sino que lo descrito acaece en el Parlament. Tampoco no suceden en cualquier fecha, sino en la fecha en que se está discutiendo la derogación de la Ley de Memoria Democrática. No se cometen por cualquier persona, sino que el sujeto activo es el presidente del Parlament», dice el escrito, «que debió abstenerse de llevar a cabo dichas actuaciones no encajable en modo alguno en el cargo que representa».

«Tampoco esas acciones fueron contra cualquier persona», continúa, «sino contra las que en el seno de la Comunidad Autónoma representaban los ideales de la lucha contra las represiones del régimen dictatorial franquista y que eran figuras notoria y públicamente reconocidas como símbolo de dicha lucha».

También se apoya el juez en que el letrado mayor del Parlament dijo que la exhibición de las fotografías no había tenido trascendencia en el debate hasta el momento de los polémicos hechos. También al letrado le pareció la reacción del presidente del Parlament balear desproporcionada.

El juez, además, cree que la situación no puede desvincularse de Vox, el partido político del que forma parte Le Senne, «que nunca condenó el régimen franquista». El instructor, además, saca a colación manifestaciones en medios y en redes sociales del propio Le Senne, que no pueden dejar de tenerse en cuenta.

El juez muestra una opinión muy distinta a la del fiscal José Díaz, quien en su escrito argumenta para el sobreseimiento que tras la práctica de la instrucción no han quedado suficientemente acreditados los elementos del delito de odio.

«No resulta acreditada la intención [de Gabriel Le Senne] de lesionar la dignidad de las personas ni la motivación discriminatoria por parte del investigado», dice el representante del Ministerio Público.

El fiscal cree que la reacción del presidente de la Cámara autonómica vino motivada por el hecho de que las socialistas Pilar Costa y Mercedes Garrido, miembros de la Mesa, no atendieran sus indicaciones de retirar las fotos de Aurora Picornell y otras víctimas del franquismo.

El juez, sin embargo, ha decretado este lunes la continuación de las diligencias previas, al entender que existen indicios suficientes para considerar que los hechos pueden ser «constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la constitución, en la modalidad de delito de odio».

Con toda probabilidad, el fiscal mantendrá su criterio y solicitará la absolución de Gabriel Le Senne. En este caso, sólo las acusaciones populares y particulares solicitarán la condena del presidente del Parlament.

La versión de Le Senne

El pasado mes de septiembre Gabriel Le Senne explicaba en una entrevista con OKDIARIO su versión de lo sucedido. Se expresaba así: «Lo primero que querría decir es que no tengo nada en contra de la señora Aurora Picornell. Sólo faltaría. Digo esto porque es un tema muy sensible. Picornell fue una pobre chica de 23 años que fue ejecutada en esa guerra tan tremenda. Ellos [la izquierda] mutilan los hechos, cogen sólo los cinco segundos en los que yo me enfado y termino haciendo eso. Omiten los 45 minutos anteriores donde yo voy hablando con la señora Mercedes Garrido. Le expliqué que esa foto, que también exhiben los diputados de la izquierda, rompe la neutralidad de la Mesa del Parlament».

Y añadía el presidente del Parlament balear: «Les intento convencer de que la retiren de manera voluntaria y me llegan a decir que lo harán después de la intervención de un diputado de Vox. Finalmente opto por decirles públicamente que la retiren, pero se niegan y les llamo al orden. El presidente tiene la obligación de mantener la neutralidad en una sala de plenos. Al final, la expulso por esa actitud rebelde. Le cierro el ordenador a Garrido, pero ella, en lugar de irse, lo vuelve a abrir. En ese momento decido tirar de la foto con la desgracia de que se rompe. Fue un acto inintencionado».