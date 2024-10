El presidente del Parlament balear busca el apoyo del PP para echar de la Mesa a las dos diputadas socialistas

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), ha considerado que los hechos de este martes en el pleno fueron de una «gravedad extraordinaria», en referencia a la actitud de las dos diputadas socialistas miembros de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, que fueron expulsadas por llevar camisetas con retratos de víctimas del franquismo, entre ellas Aurora Picornell, conocida como La Pasionaria de Mallorca. Le Senne se plantea ahora expulsar de la Mesa del Parlament a las dos diputadas aunque para ello necesita el apoyo del PP que difícilmente podrá conseguir.

Este miércoles, en declaraciones a los medios antes de la Junta de Portavoces, Le Senna ha afirmado que «no se puede perder la educación y el respeto a la institución y a los cargos», agregando que «hasta 12 veces» cortó el micrófono a una diputada y esta lo volvió a abrir.

El presidente se basa en el artículo 88 del Reglamento del Parlament que, según ha expuesto, prevé que los miembros de la Mesa cuando quieran intervenir en el debate deberán abandonar la Mesa y bajar a un escaño. «Interpreto, con el respaldo de los servicios jurídicos, que de ahí se deriva un deber de neutralidad de la Mesa», ha indicado.

En este sentido, ha admitido que «otra cosa es si se puede llamar al orden por incumplir este deber». No obstante, ha dicho que él llamó al orden por «el desorden que generan en el pleno con esta actitud».

Precisamente, el PSIB ha apuntado este miércoles a la posibilidad de que el presiente del Parlament presente un escrito de remoción de las socialistas Mercedes Garrido y Pilar Costa como miembros de la Mesa. Según la formación, Le Senne lo ha trasladado así durante la Mesa del Parlament de este miércoles.

Para presentar este escrito, el presidente de la Cámara necesitaría el apoyo de otro grupo parlamentario, que sólo puede ser el PP. No obstante, Le Senne no ha anunciado esta posibilidad en sus declaraciones ante la prensa antes de la Junta de Portavoces que se está celebrando en estos momentos.

De entrada no parece posible que Le Senne consiga el apoyo del PP teniendo en cuenta las declaraciones realizadas este martes por el vicepresidente del Govern, Antoni Costa. «Este tipo de espectáculos en el Parlament no son buenos», criticó, en declaraciones a los medios tras las reuniones con los grupos para explicar el techo de gasto, en las que ha considerado que «esto no es política».