El precio de la vivienda seguirá desbocado en Baleares: el coste del suelo urbano es ya más del doble que la media nacional

El precio de la vivienda seguirá desbocado en Baleares: el coste medio del suelo urbano duplica la media nacional y aumentó nada menos que un 27%, cerrando el segundo trimestre de 2026 en 567,6 euros/m², según datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No sólo es el más caro de España, sino que la diferencia respecto a la media nacional (207,8 euros por m²) es abismal.

Por comunidades autónomas, Baleares volvió a registrar el precio más alto, con los citados 567,6 euros por m², seguida a larga distancia de Madrid, con 420,6 euros, y País Vasco, con 397,3 euros. Canarias alcanzó los 327,7 euros y la Comunidad Valenciana, los 281 euros. Si comparamos los municipios, en Baleares, en los de más de 50.000 habitantes, el precio medio por metro cuadrado en el archipiélago fue de 661,5 euros.

A nivel nacional, la comparativa con Baleares no tiene tampoco parangón. En las localidades nacionales de más de 50.000 habitantes, el precio ascendió a 430,6 euros por m² a gran distancia de las islas, pese a aumentar un 32,9% el coste interanual y un 19,4% trimestral.

A este respecto, conviene apuntar que entidades y organizaciones de promotores de Baleares como Proinba proponen, entre otras medidas para hacer frente a esta espiral inflacionista, la optimización y desarrollo urgente del suelo urbano y del suelo urbanizable disponible, sin necesidad, por tanto, de consumir un metro cuadrado de suelo rústico.

Esto permitiría la posibilidad de promoción privada de más de 15,000 viviendas de precio asequible en menos de ocho años, si bien consideran que además serían necesarias medidas como cambios de uso, aumento en alturas, aumento del índice de intensidad del uso residencial y fomento del coliving, por ejemplo. A su vez, instan a las administraciones competentes a reducir el precio de la vivienda asequible bonificando al 4% el IVA y subvencionar los costes de los préstamos hipotecarios a viviendas de precio inferior a 300.000 euros.

Y también califican de «imprescindible» avanzar en la simplificación administrativa con la aplicación del silencio positivo en la concesión de licencias urbanísticas y poner en marcha las Entidades de Colaboración Urbanística (ECUS) que han demostrado su eficacia en la reducción de los plazos de concesión de licencias municipales.

Hay que apuntar también que en el segundo trimestre del presente año se realizaron en Baleares 147 transacciones, un 12,5% menos que en el mismo periodo de 2025 y un 9,7% más que los tres meses anteriores.

El valor de las transacciones en el segundo trimestre alcanzó en las islas los 65,7 millones de euros, un 9,1% menos que el año anterior.