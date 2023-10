Vox ha instado este lunes al Govern de Baleares presidido por la popular Marga Prohens a implementar la libre elección de lengua en todas las etapas educativas. La voluntad del partido es aplicar esta medida en infantil y educación primaria para el curso 2024-2025 y para Educación Secundaria Obligatoria (ESO), bachillerato y Formación Profesional para el curso 2025-2026.

La formación liderada por Jorge Campos ha registrado este lunes una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlament con el objetivo de implantar uno de los puntos del acuerdo de gobierno con el PP, que es garantizar a los padres elegir cómo quieren que sean educados sus hijos. La portavoz de Vox en el Parlament, Idoia Ribas, ha manifestado que pretenden «garantizar el conocimiento de ambas lenguas por parte de todos los alumnos».

Sin embargo, los populares ya han informado que está en desacuerdo con la PNL presentada por sus socios. La portavoz adjunta del PP en el Parlament, Marga Durán, ha afirmado que el tiempo de aplicación de la medida será función del propio Govern y el cómo lo marcará la Conselleria de Educación. «No estamos de acuerdo con el contenido del texto, presentaremos enmiendas. Vamos a cumplir con los puntos del pacto, pero no se ha definido una calendarización ni como se aplicarán dichas medidas», ha sentenciado Durán.

En relación a la búsqueda de un nuevo director general para IB3 tras la dimisión de Andreu Manresa, Vox ha confirmado que no propondrán a ningún candidato y apoyarán la propuesta del PP de colocar a Albert Salas al frente de la cadena autonómica. Ribas ha asegurado que Salas es «una persona idónea» para el cargo. Preguntada por las intenciones del partido en campaña electoral de querer cerrar IB3, la portavoz ha explicado que «no está en el acuerdo de investidura».

Por otro lado, Vox celebra la aprobación por parte del govern de Marga Prohens del Decreto de Emergencia Habitacional que posibilitará viviendas a precio limitado en Baleares sin consumir territorio aunque aseguran que no conocen el texto, por lo que no pueden entrar a valorar. «El Decreto vendría a ser el punto 91 de nuestro acuerdo, celebramos que estén trabajando en esta cuestión pero no podemos hacer valoraciones», ha asegurado Ribas.