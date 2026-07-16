El PP pone en un aprieto al alcalde separatista de Manacor y le pide que ponga una pantalla gigante para ver a España en la final del Mundial

El PP ha metido en un aprieto al alcalde separatista del municipio mallorquín de Manacor, Miquel Oliver, al solicitarle que instale una pantalla gigante para que los vecinos del pueblo puedan seguir de forma colectiva la gran final del Mundial que enfrentará este domingo a España con Argentina. La petición se formalizó ayer miércoles y el primer edil todavía no ha respondido.

Se trata de una solicitud más que justificada por parte del PP, al tratarse Manacor del tercer municipio más poblado de toda Mallorca, con cerca de 48.000 habitantes. Además, se trata de una localidad con muchos vecinos de origen magrebí, pero nacidos aquí, que durante el partido prestarán su apoyo a la estrella de la selección española, Lamine Yamal.

Según los populares, el encuentro entre España y Argentina es un «acontecimiento deportivo excepcional que puede reunir a familias, jóvenes y aficionados de todas las edades», por lo que considera que el equipo de gobierno municipal que lidera el independentista Miquel Oliver «debería ser sensible a una demanda compartida por una parte importante de la población y facilitar un espacio público adecuado para que todos puedan vivir este momento».

Sin embargo, viendo el largo historial hispanófobo del primer edil manacorí, parece, a priori, complicado que la petición del PP prospere. Hace unos meses, Oliver se personó en la comisaría de la Policía Local de Manacor y retiró la foto del Rey de España y la bandera nacional de uno de los despachos de los mandos del Cuerpo.

Lo peor es que este no es el único incidente relacionado con símbolos del Estado. Durante la visita al municipio del alcalde de Gerona y su comitiva, desapareció de forma sorpresiva el retrato del monarca de la sala de plenos del Ayuntamiento de Manacor. Ante la pregunta de un edil sobre la ausencia del cuadro, Miquel Oliver respondió que «no pasara pena, que la foto estaba por ahí».

En diciembre de 2025, Oliver volvió a mostrar su profundo odio a todo lo español y soltó un «Fachas muertos y puta España de mierda» por redes sociales. Lo hizo, además, como colofón a una carta de despedida de un amigo recientemente fallecido.

Este último episodio publicitado en la red social Facebook es de idénticas connotaciones que su mensaje navideño de 2022, siendo también alcalde de la capital de la comarca de Llevant en Mallorca, cuando felicitó las entrañables fiestas de Navidad con un «Bon Nadal y puta España».

En cuestión de muy poco tiempo, el alcalde de Manacor deberá decidir si instala una pantalla gigante en algún espacio público del municipio. Para el PP, la final es «una oportunidad para hacer pueblo» y ya que «muchos manacorins quieren vivir esta final juntos».

Sin embargo, el que decidirá si los vecinos de Manacor pueden vivir la final en un ambiente festivo será Miquel Oliver, un político que no pierde la ocasión de mostrar su desprecio a España. Los aficionados manacorins a la selección española tendrán que cruzar los dedos.